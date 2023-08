Jean Félix: a jornada de um jovem surfista em busca da alta performance e superação dos desafios

Surfista desde os cinco anos de idade, Jean Félix, 18 anos, é natural de Salinópolis, aqui no Pará, e contou sobre sua trajetória no esporte e os desafios que enfrenta para alcançar a alta performance. Jean iniciou no surf através de seu pai, que lhe ensinou a pegar as primeiras ondas e passou a paixão pelo esporte adiante. Desde então, o surfista treina diariamente, tanto dentro da água como fora, e se esforça para ser o melhor não só no surf, mas na vida.

O que mais marcou a jornada de Jean até aqui foi ter aprendido a surfar com seu pai e ter a oportunidade de passar esse conhecimento adiante. Um dos maiores desafios que Jean enfrenta atualmente é competir sem patrocínio, isso tem sido um aprendizado para ele em termos de foco e confiança na evolução.

Apesar dos desafios, Jean já acumula títulos em sua carreira e mesmo nos momentos difíceis, o surfista conta com o apoio de sua família, que une sua maior paixão, o esporte, e seus entes queridos.

Para manter sua mentalidade focada na alta performance, Jean se inspira em baterias de surf para melhorar suas manobras e também assiste a vídeos de grandes surfistas como Gabriel Medina, Filipe Toledo, Adriano de Souza e Ítalo Ferreira.

Questionado sobre sua maior referência no esporte, Jean não hesita em citar seu pai, que lhe apresentou ao surf e lhe deu os primeiros ensinamentos. E quando perguntado sobre suas expectativas para as temporadas deste ano, o jovem surfista responde com uma frase simples, mas motivadora: "É vencer, vencer, vencer".

Mesmo diante de desafios, Jean Félix segue perseverando e com foco em seus objetivos. Com foco em sua evolução, Jean está pronto para conquistar novos títulos e seguir inspirando outros jovens surfistas.

