Janio Matsunaga: o homem que concilia família, trabalho e paixão pelo rally

Janio Matsunaga tinha 25 anos quando participou pela primeira vez do Rallye do Sol, em uma D20 tropical 4x2. Foi ali que ele sentiu a adrenalina da competição e descobriu sua paixão pelo esporte. De lá para cá, o piloto paraense, natural de Tomé-Açu, vem conquistando títulos locais e nacionais, sempre buscando a alta performance em cada prova.

Segundo Janio, o treino no rally é a própria competição, o que faz com que a preparação seja feita durante todo o ano, observando seus erros e buscando melhorias a cada prova. O equilíbrio emocional é essencial para tomar decisões rápidas e assertivas durante a corrida.

Apesar das vitórias, Janio disse que passou por dois momentos difíceis em sua trajetória que o marcaram bastante e que crê que sua fé em Deus o ajudou. "Sem Deus, não somos nada. Lá atrás, e no Rallye dos Sertões, senti Ele no controle do carro", disse.

Com títulos locais e nacionais, Janio se considera um concorrente de si mesmo, sempre buscando se superar a cada prova. Entre suas conquistas estão cinco títulos do Rallye do Sol e uns 10 troféus de rallye locais, desde 2004, além do nono lugar na categoria geral e quinto lugar na categoria production no Rally dos Sertões, em 2005, entre muitos outros.

Além de ser um piloto de rally de sucesso, Janio também é um homem que concilia a paixão pelo esporte com a família e o trabalho. Ele procura equilibrar seu tempo para atender a todos os compromissos, especialmente agora que sua filha também está seguindo a mesma paixão.

Para Janio, a maior referência no esporte é o piloto brasileiro Ayrton Senna, que sempre buscava a perfeição e a superação de seus limites.

Com as expectativas altas para as temporadas de rally deste ano, especialmente no Pará, onde terão cinco etapas, Janio espera continuar conciliando suas paixões e se superando a cada prova. Ele define sua frase para 2023 como "Que Deus me ajude ainda mais a enfrentar novos desafios e me superar ainda mais", concluiu.

