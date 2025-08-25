Capa Jornal Amazônia
ADRENALINA

Rosiane Reis

Quadro voltado para esportes radicais assinado pela jornalista Rosiane Reis, que potencializou o amor pelos esportes radicais em 2017, quando iniciou as coberturas de Motocross em todo o estado do Pará. Polimata, é pedagoga, letrista, pós-graduada em Gestão de Negócios e Marketing e Neuropsicopedagogia, tem MBA em Business Intelligence, MBA em Finanças e Investimentos na Era Digital, MBA em Contabilidade Empresarial e MBA em Design Thinking. É CVO do site Gastronomia Paraense e CEO da RÔ Comunicação. Instagram: @i.rosiane

Geração saúde troca balada por corrida de rua

Mudança de hábitos reflete crescimento das corridas de rua no Pará e a busca por saúde em todo o paí

Rosiane Reis

Nos últimos anos, um fenômeno tem chamado a atenção de especialistas em comportamento e saúde: a atual geração tem trocado as tradicionais baladas e festas noturnas por práticas ligadas ao bem-estar e à qualidade de vida. Entre essas atividades, as corridas de rua têm se destacado como símbolo desse novo estilo de vida, que privilegia encontros matinais, exercício físico e socialização saudável.

No Pará, o movimento acompanha a tendência nacional, com aumento expressivo de provas e de corredores inscritos. De acordo com a Associação Brasileira de Corridas de Rua (ABRACEE), o setor registra crescimento constante, impulsionado pela busca por alternativas de lazer que também promovam saúde física e mental.

Nesse contexto, Castanhal receberá no dia 29 de novembro o Circuito Ramos & Valadão, evento esportivo que integra essa onda de iniciativas que valorizam a prática esportiva como elemento de transformação social. A corrida reunirá atletas profissionais e amadores, promovendo integração comunitária e reforçando a ideia de que a corrida é hoje um dos esportes mais democráticos do país.

Mais do que uma competição, o Circuito Ramos & Valadão surge como exemplo local do fortalecimento desse novo comportamento: o da “geração saúde”, que cada vez mais substitui o entretenimento noturno por experiências que associam bem-estar, convívio social e hábitos saudáveis.

