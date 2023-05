Mães de atletas enfrentam desafios únicos e muitas vezes desconhecidos do público em geral. Isso é especialmente verdadeiro para as mães de atletas de esportes do off road, como o motocross. Conversamos com Francini Ricken, uma mãe orgulhosa de seu filho Lorenzo, piloto de motocross de nove anos de idade e que compete no Campeonato Brasileiro de Motocross.

Francini nos contou que a paixão pelo motocross sempre foi forte em sua família e que ela e seu marido apoiaram o filho no esporte desde quando ele tinha apenas quatro anos de idade. Desde essa idade, Lorenzo não parou de treinar e competir, e agora está tendo sucesso, ainda muito jovem.

Francini Ricken e Lorenzo: Mãe e filho que amam o Motocross Divulgação/@thiagopiacentinifotos

Mas ser mãe de um piloto de motocross não é tarefa fácil. Segundo Francini, cada dia é imprevisível e ela precisa ser um pouco de tudo - médica, psicóloga, treinadora - para apoiar o filho da melhor maneira possível. Ela também admitiu estar sempre preocupada com os treinos e competições, pois sabe que seu filho pode se machucar. Mas ela sente que não pode lutar contra a maior paixão da vida dele e, por isso, tenta se manter forte para estar presente quando ele precisar dela.

Francini se orgulha muito do filho. Ela contou um exemplo marcante, quando ele machucou o rosto na escola um dia antes de uma etapa do BRMX, mas mesmo assim competiu com muita determinação, apesar dos tombos e machucados. “Ele provou que quando ele quer muito uma coisa, nada vai impedi-lo. Provou que é um menino de pouca idade, mas com uma mentalidade incrível”, disse a mãe.

Francini também acredita que a prática esportiva ajuda seu filho a ser mais disciplinado e respeitoso em casa. Ela disse que o esporte ensina aos jovens a importância do respeito pelos adversários, aprender a ganhar e a perder, e que essas lições são valiosas para toda a vida.

Finalmente, perguntamos a Francini como ela se sente ao apoiar o filho no amor dele pelo esporte. Ela respondeu que se sente realizada em ver seu filho em um esporte que ele ama, e que a experiência de apoiá-lo valeu todo o tempo, dinheiro e esforço gastos. Para ela, a bagagem que ele ganha com o esporte é valiosa para a vida toda.

Ser mãe de um atleta de alto nível pode ser uma tarefa desafiadora, mas Francini Ricken é um exemplo de dedicação e amor incondicional pelo filho e pelo esporte que ele ama.

