Equipe Cabanos de Nautimodelismo se prepara para o DUNA

Criativos, dedicados e inovadores, o time que compõe a Equipe Cabanos de Nautimodelismo se prepara para o Desafio Universitário de Nautidesign - DUNA. Com participantes de todo o país, o evento será entre o final de agosto e início de setembro deste ano em Joinville, Santa Catarina.

Fundada em 2015 por estudantes da faculdade de engenharia naval da UFPA com o intuito de participar do DUNA, a equipe é composta por alunos dos cursos de engenharias e comunicação da UFPA. Compondo as áreas de naval, elétrica, mecânica, marketing, financeiro e administrativo, os discentes são responsáveis por desenvolver uma embarcação funcional em escala reduzida, desde o projeto à construção do nautimodelo.

Equipe Cabanos Desafio Universitário de Nautidesign Nautimodelismo Foto: Divulgação/DUNA Foto: Divulgação/DUNA Foto: Divulgação/DUNA Foto: Divulgação/DUNA

Segundo a estudante de engenharia naval, Brenda Corrêa, 20, capitã da equipe, os desafios do desenvolvimento fomentam a geração e inovação da tecnologia, além de estimular a interação entre os alunos de vários cursos, sobretudo da área naval. “A Cabanos, equipe pioneira na UFPA, com seus seis anos de história, deixou de ser um anseio de um grupo de estudantes para tornar-se uma herança da faculdade de engenharia naval do Pará , representando a vontade que os estudantes têm de mostrar a capacidade tecnológica do Norte do país, mesmo com todas as dificuldades intrínsecas à região”, disse.

Após o processo seletivo para a entrada de novos membros, os integrantes estão terminando a etapa de planejamento e organização da equipe e iniciando a modelagem em software dos sistemas que vão usar no Duna 2023. “Sinto uma enorme alegria em fazer parte da Equipe Cabanos. E esse ano eu estou tendo a honra de ser Capitã. Não é um trabalho fácil ser da Cabanos, porém nosso esforço e trabalho árduo é recompensado ao longo do tempo. Somos reconhecidos nacionalmente, levamos o nome do Pará e da nossa universidade para o Brasil todo, fora que botamos em prática nossos conhecimentos adquiridos na faculdade, ou seja, saímos da teoria para prática de fato”, concluiu Brenda.

Em 2021, a equipe ocupou o 5º lugar geral no DUNA 2021 e este ano ficou em 7º lugar geral. Para conhecer mais sobre o que eles estão desenvolvendo, siga @equipecabanos no Instagram.

