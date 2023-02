Emoção até o final marca o encerramento do 36º Rally Piocerá para carros, UTVs e quadriciclos

Chegou ao fim, com emoção, o 36° Rally Piocerá. Na edição 2023 da tradicional prova do off-road nacional, os pilotos de carros, UTVs e quadriciclos percorreram cerca de 1.000 km pela Rota das Emoções, roteiro turístico que reúne três Estados do Nordeste: Maranhão, Piauí e Ceará. A acirrada competição saiu de Barreirinhas (MA), seguiu Parnaíba (PI), Camocim (CE), Icaraí de Amontada (CE) e finalizou na Praia do Cumbuco, em Caucaia (CE). O quarto e último dia contou com a coroação dos vencedores da competição, que abre o calendário anual do off-road brasileiro.

Nos carros 4x4, os vencedores foram as duplas Fábio Ruediger e Luis Felipe Eckel, na Master; Antonio Ribeiro Filho e Lucca Ribeiro, na Graduado; Carlos de Morais e José Justo, na Turismo, e Elias Neto e Daniel Ximenes, na Open.

Líderes durante os quatro dias de competição, Fábio Ruediger e Luis Felipe Eckel fecharam a prova com 160 pontos. “Isso é uma grande conquista. Tenho 17 participações no Piocerá, desde 2007, e ganhar na Master é chegar ao topo”, afirma o piloto baiano Ruediger. Na Graduado, o estreante em pódios, o navegador Lucca Ribeiro foi outro a comemorar. “É uma sensação muito boa, depois de quatro dias pegados. Primeira vez que participo e espero voltar”, ressalta.

Já na categoria Turismo, a emoção marcou a comemoração dos parceiros Carlos de Morais e José Justo após receberem o troféu. “Muita superação, tanto cansaço mental quanto físico. Tínhamos que estar nos motivando sempre. Foi uma prova longa, com quatro dias seguidos, e chegar no final consagrado no primeiro lugar é bom demais”, diz Carlos.

A dupla vencedora do Open, Elias Neto e Daniel Ximenes destacou a insistência como principal elemento para a vitória. “São seis anos de Piocerá, lutando para chegar nesse momento. Desde o começo da prova estamos sentindo essa emoção. A gente sabe que é muito difícil a competição, que puxa muito do piloto, do navegador e da máquina”, destaca Elias. Daniel aproveitou a fala para complementar: “batemos duas vezes na trave, outra vez em terceiro, e neste ano veio. É nossa, agora é só comemorar”, completa.

Entre os quadriciclos, Ricardo Luiz Santos, de Criciúma (SC), manteve o favoritismo após vantagem nas últimas etapas e conquistou a ponta da tabela. Um dos pilotos mais consistentes da edição, Ricardo Luiz Santos, destacou a impotência das condições climáticas para a vitória. A chuva, que trouxe dificuldade para outros corredores, para ele é foi um ponto positivo. “É o quarto ano que venho. Nas outras vezes, fiquei em segundo ou terceiro. A chuva foi um diferencial, já que eu gosto de andar na chuva. O Piocerá é uma prova icônica, todo mundo quer vir e ganhar. Vencer é um privilégio e te gabarita para outro patamar”, declara.

Percurso total foi de mais de 1mil km (Doni Castilho/Divulgação)

Nos UTVs, na categoria Graduado, Diego Moura Macedo, que já havia sido campeão anteriormente no quadriciclo, se juntou a Artur Teixeira para levar o troféu da categoria Graduado para casa. Já o casal aposentado Eduardo Silva e Maria Beatriz Silva, de Minas Gerais, bateu a dupla francesa Philippe Ferret e Wilfrid Genin para garantir a vitória na categoria Novato. “Somos dois aposentados e fazemos todas as provas do Brasil. O verdadeiro rally é o da vida, estamos juntos desde 1971 e sempre fazendo as coisas que gostamos de fazer”, diz Eduardo Silva. A esposa Maria Beatriz complementa: “Tem uns quatro anos que a gente começou e estamos sempre tentando. Este ano deu certo, o Rally Piocerá é um espetáculo, uma delícia de prova”, finalizou a aposentada.

A 36ª edição do Rally Piocerá contou com 518 participantes, sendo 221 nas bikes, 135 nas motos, 91 nos carros, 45 na expedição, 21 nos UTVs e cinco nos quadriciclos. Gente de todas as regiões do Brasil, além de países como Polônia, Suíça, Bélgica e França. A competição é válida pelo Campeonato Brasileiro de Enduro de Regularidade (CBM) e pelo Campeonato Brasileiro de Rally de Regularidade (CBA). Para as bikes, a prova é de Cross-Country Stage Race (XCS).

O Rally Piocerá 2023 tem patrocínio da Monster, Consórcio Honda, Ministério do Turismo, Governo do Estado do Piauí – CCom, Governo do Estado do Maranhão - Sedel e Drogaria Globo; copatrocínio da Goodyear, Audax, Reron, Sebrae Maranhão e Sebrae Piauí, além do apoio das prefeituras de Barreirinhas (MA), Parnaíba (PI), Camocim (CE), Icaraí de Amontada (CE) e Caucaia (CE). A supervisão das Confederações Brasileiras de Automobilismo (CBA) e Motociclismo (CBM), além das Federações Cearense, Maranhense e Piauiense de Automobilismo, Motociclismo e Ciclismo. A realização é da Radical Produções.

Classificação Final do 36º Rally Piocerá

Carros 4x4

Master

1º Fabio Ruediger / Luis Felipe Eckel – #716 – Luiz Eduardo Magalhães (BA) – 160 pontos

2º Fernando Lage / Jhonatan Ramon Ardigo – #721 – Belo Horizonte (MG) – 155 pontos

3º Paulo Rogerio Gomes Coelho / Renan Fernandes Felix – #715 – Fortaleza (CE) – 126 pontos

4º Fernando Antonio S. Gomes / Amarino Duarte da Costa – #717 – Fortaleza (CE) – 118 pontos

5º João Carlos Resende Rodrigues / João Paulo Teles Rodrigues – #714 – Recife (PE) – 115 pontos



Graduado

1º Antonio Miranda Ribeiro Filho / Lucca Carvalho Ribeiro – #741 – Guarani (MG) – 151 pontos

2º Pedro Henrique Moura Mendes / Giovanni Caland Brigido – #746 – Teresina (PI) – 138 pontos

3º Alexandre Trindade Leite / Antonio Modesto – #702 – João Pessoa (PB) – 137 pontos

4º Danilo Andrade Peixoto Rego / Jose Pereira dos Santos Jr – #711 – Salvador (BA) – 125 pontos

5° Luis Eduardo Tiburcio de Melo / Wellington Rezende Junior – #706 – Recife (PE) – 118 pontos



Turismo

1º Carlos Ellery de Morais / José Justo Quevedo de Moraes – #725 – Fortaleza (CE) – 147 pontos

2º Mauricio Assis / Bruna Diniz Nunes – #730 – Recife (PE) – 146 pontos

3° João Marcos Martins Bezerra / Lincoln Cirqueira Ferreira – #722 – Fortaleza (CE) – 140 pontos

4º Robson Rodrigues Santos / Juan Aristides Costa Ferreira – #728 – Fortaleza (CE) – 138 pontos

5º Rodrigo Maia de Souza / Iran Igor de Araujo Barbosa – #726 – Belém (PA) – 120 pontos



Open

1º Elias Segundo Neto / Daniel Sena Ximenes – #733 – Fortaleza (CE) – 156 pontos

2º Eugenio Paccelli Alves / Eugenio Paccelli Alves Filho – #740 – Fortaleza (CE) – 155 pontos

2º Washigton Torres Junior / Rennan Pontes Xavier – #737 – Picos (PI) – 148 pontos

4º Evanio da Silva Magalhães / Andreza Socorro S. dos Santos – #745 – Benevides (PA) – 131 pontos

5º Caio Von Randow Alencar / Manoel Coelho de Alencar – #734 – São Luís (MA) - 118 pontos



UTVs

Graduado

1º Jose Rufino da Silva Neto / Jose Aristoteles Fiuza Neto – #605 – Fortaleza (CE) – 154 pontos

2º Diego Moura Macedo / Artur Teixeira de Carvalho Jr – #611 – São Luís (MA) – 154 pontos

3º Leonardo Collier Selva / Leonardo Moura de Mendonca – #606 – Recife (PE) – 138 pontos

4º Roberto Keller / Roberto Luis Spessato – #609 – Santa Cruz do Sul (RS) – 132 pontos

5º Carlos Eduardo Silva de Melo / Luan Dutra Duarte – #608 – São Luís (MA) – 1132 pontos



Novato

1º Eduardo Pereira Silva / Maria Beatriz de Andrade Silva – #602 – Belo Horizonte (MG) – 170 pontos

2º Philippe Ferret / Wilfrid Genin – #601 – Itapipoca (CE) – 15 pontos



Quadriciclos

Graduado

1º Ricardo Luiz Santos – #302 – Criciúma (SC) – 230 pontos

2º Wescley Dutra – #304 – Caucaia (CE) – 227 pontos

3º Thyago Alberto Barra Veloso – #301 – Belém (PA) – 221 pontos

4º André Luis Barbosa Furtado – #101 – Belém (PA) – 196 pontos

5º Roberto Sávio Gomes da Silva – #303 – Fortaleza (CE) – 113 pontos

Resultados da quarta etapa

CARROS 4x4

Master

1º Fabio Ruediger / Luis Felipe Eckel – #716 – Luiz Eduardo Magalhães (BA)

2º Fernando Lage / Jhonatan Ramon Ardigo – #721 – Belo Horizonte (MG)

3º Paulo Rogério Gomes Coelho / Renan Fernandes Felix – #715 – Fortaleza (CE)

4º Emilio Mamede Studart Soares / Guilherme Pinheiro Holanda – #712 – Fortaleza (CE)

5º Marcos Jose dos Santos / Lobsang Max – #743 – São Paulo (SP)



Graduado

1º Luis Eduardo Tiburcio de Melo / Wellington Rezende Junior – #706 – Recife (PE)

2º Antonio Miranda Ribeiro Filho / Lucca Carvalho Ribeiro – #741 – Guarani (MG)

3º Danilo Andrade Peixoto Rego / Jose Pereira dos Santos Jr – #711 – Salvador (BA)

4º Cristiano Finardi / Clayton de Matos Salustiano – #701 – Recife (PE)

5º Alexandre Trindade Leite / Antonio Modesto – #702 – João Pessoa (PB)



Turismo

1º Mauricio Assis / Bruna Diniz Nunes – #730 – Recife (PE)

2º João Marcos Martins Bezerra / Lincoln Cirqueira Ferreira – #722 – Fortaleza (CE)

3º Carlos Ellery de Morais / José Justo Quevedo de Moraes – #725 – Fortaleza (CE)

4° Nilson de Castro Lopes / Nilza de Castro Lopes – #729 – Sobradinho (DF)

5º Robson Rodrigues Santos / Juan Aristides Costa Ferreira – #728 – Fortaleza (CE)



Open

1º Eugenio Paccelli Alves / Eugenio Paccelli Alves Filho – #740 – Fortaleza (CE)

2º Elias Segundo Neto / Daniel Sena Ximenes – #733 – Fortaleza (CE)

3° João Gutemberg Rocha Sousa / Francisco de Sousa Ribeiro – #739 – Teresina (PI)

4º Washington Torres Junior / Rennan Pontes Xavier – #737 – Picos (PI)

5° Pedro Henrique Campos Teixeira / Manoel Correia de Pontes Neto – #732 – Paulista (PE)



UTVs

Graduado

1º Diego Moura Macedo / Artur Teixeira de Carvalho Jr – #611 – São Luís (MA)

2º Leonardo Collier Selva / Leonardo Moura de Mendonca – #606 – Recife (PE)

3° Antonio Ataide M.de Pinho Jr / Fabio Henrique de O. Machado – #603 – São Luis (MA)

4º Carlos Eduardo Silva de Melo / Luan Dutra Duarte – #608 – Recife (PE)

5º Jose Rufino da Silva Neto / Jose Aristoteles Fiuza Neto – #605 – Fortaleza (CE)



Novato

1° - Eduardo Pereira Silva / Maria Beatriz de Andrade Silva – #602 – Belo Horizonte (MG)

NC - Philippe Ferret / Wilfrid Genin – #601 – Itapipoca (CE)



QUADRICICLOS

Graduado

1º Wescley Dutra – #304 – Caucaia (CE)

2° Thyago Alberto Barra Veloso – #301 – Belém (PA)

3º Ricardo Luiz Santos – #302 – Criciúma (SC)

4º André Luis Barbosa Furtado – #101 – Belém (PA)

5° Roberto Savio Gomes da Silva – #303 – Fortaleza (CE)

