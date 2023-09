Diogo Nasser: a paixão pelos carros e o Rally

Diogo Nasser é um piloto de rally e arrancadão do Norte do Brasil que começou sua jornada esportiva ainda na infância. Desde pequeno, ele já era apaixonado por carros e tudo o que envolve esse universo. Em 2004, aos 11 anos de idade, viu a propaganda do Rally do Sol no jornal e logo avisou ao pai que queria participar. Infelizmente, acabou tendo uma pneumonia na véspera da competição e não pôde participar. Mas foi aí que o pai e o irmão decidiram ir em seu lugar, e assim surgiu a paixão pelo rally na família.

“Na próxima etapa do Campeonato Paraense eu comecei a ir e estamos até hoje. Quase 20 anos”, disse. Atualmente, Diogo Nasser é um piloto experiente e reconhecido em sua região. Apesar de não ter uma rotina fixa de treinos, ele participa regularmente de competições de rally e arrancadão, usando a experiência em um esporte para obter bons resultados no outro. Para ele, o automobilismo é uma grande família, onde se fazem amizades e trocas de experiências pessoais e profissionais.

Ao longo de sua trajetória esportiva, Diogo Nasser enfrentou muitos desafios, mas nenhum tão difícil quanto os custos elevados para participar de eventos. Correndo provas estaduais e nacionais, ele sabe que os gastos são altíssimos. Um exemplo disso é o Rally dos Sertões 2022, onde a inscrição e o apoio mecânico chegam a passar dos R$100.000,00.

Apesar das dificuldades, Diogo Nasser tem uma longa lista de conquistas no esporte. Ele é campeão maranhense de arrancada e campeão paraense de rally de regularidade e de rally indoor. Além disso, já alcançou o segundo lugar no Rally RN 1500, em 2017, e o quarto lugar no Rally dos Sertões Norte, em 2022.

Para Diogo Nasser, a fé e a determinação são fundamentais tanto no esporte quanto na vida. Ele acredita que é preciso ter fé para conseguir viabilizar as participações e superar os obstáculos que aparecem pelo caminho. E é com essa mentalidade que ele encara cada temporada e cada competição, sempre pensando positivo e treinando para vencer as dificuldades em menos tempo possível. “Minha participação no Sertões era um sonho de criança que eu consegui realizar, sem muito tempo de programar financeiro e treinos”, disse, ao destacar a importância da fé.

Além do esporte, Diogo Nasser também ama sua família e busca unir essas duas paixões sempre que possível. Este ano, ele migrou para a categoria UTV e agora consegue competir e fazer expedições pelo Nordeste, levando a família toda junto. Seu filho, de apenas 7 anos, já está no clima e até ganhou um quadriciclo para participar das aventuras.

Para Diogo Nasser, a maior referência no esporte são os irmãos Baumgart. "Pois corro contra meu irmão em algumas provas. Ele também é piloto e esses irmãos começaram em carros semelhantes aos nossos e hoje estão a nível mundial, com equipe própria e brasileira", explicou.

Se pudesse definir uma frase para 2023, seria "Vamos pensar positivo. Dificuldades vão aparecer, porém aprendemos a transpor elas. Nosso esporte nos ensina muito isso. Treinamos para vencer obstáculos e dificuldades em menos tempo possível", concluiu. Suas expectativas para as temporadas desse ano são as melhores possíveis, sempre buscando superar os limites e alcançar novas conquistas.

