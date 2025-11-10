Capa Jornal Amazônia
ADRENALINA

ADRENALINA

Rosiane Reis

Quadro voltado para esportes radicais assinado pela jornalista Rosiane Reis, que potencializou o amor pelos esportes radicais em 2017, quando iniciou as coberturas de Motocross em todo o estado do Pará. Polimata, é pedagoga, letrista, pós-graduada em Gestão de Negócios e Marketing e Neuropsicopedagogia, tem MBA em Business Intelligence, MBA em Finanças e Investimentos na Era Digital, MBA em Contabilidade Empresarial e MBA em Design Thinking. É CVO do site Gastronomia Paraense e CEO da RÔ Comunicação. Instagram: @i.rosiane

Diego Santos conquista o 4º lugar no Rally Poeira 2025 e mostra força e precisão nas trilhas

Rosiane Reis / Adrenalina
fonte

A prova contou com dois dias de disputas e um percurso total de 273 quilômetros (Giovanna Santos / Divulgação)

Igaraçu do Tietê (SP), 10 de novembro de 2025 — O piloto Diego Santos mostrou que determinação e superação fazem toda a diferença na busca pelo espaço tão desejado no pódio. Competindo na categoria Rally UTV Double, ao lado do navegador Cláudio Rieser, o piloto garantiu o 4º lugar no pódio do Rally Poeira 2025, realizado neste fim de semana na Estância Turística de Igaraçu do Tietê (SP).

A prova — uma das mais desafiadoras do calendário do Campeonato Brasileiro de Rally Baja — contou com dois dias de disputas e um percurso total de 273,54 quilômetros, mesclando trechos de lama, curvas técnicas e terrenos de alta velocidade.

Veja a galeria de fotos

adrenalina

Logo após as primeiras voltas, Diego e Cláudio enfrentaram um contratempo: após o reabastecimento, em um cotovelo de curva, o UTV acabou capotando. Mas o espírito do rally falou mais alto. Com a ajuda solidária do piloto Ivan Ferreira, da categoria Rally UTV 2, que parou para auxiliá-los, a dupla conseguiu recolocar o veículo na pista e seguir firme na prova.

De volta à corrida, Diego Santos e seu navegador demonstraram precisão, eficiência e garra, recuperando posições e cruzando a linha de chegada com um resultado marcante — o 4º lugar em uma categoria acirrada.

“Foi uma prova incrível, desafiadora do início ao fim. Passamos por momentos difíceis, mas o rally é isso: superação, precisão, força, estratégia e trabalho em equipe. Estou muito feliz com o resultado e com a evolução desde que comecei a competir nesse esporte”, destacou o piloto.

A participação reforça o nome de Diego Santos como uma das novas promessas do rally nacional. Desde fevereiro, quando iniciou sua trajetória nas competições de UTV, o piloto vem acumulando experiência e destaque, levando consigo a filosofia que também guia a SANNAGRO: precisão, resistência e foco em resultados.

O Rally Poeira é uma realização da Arena Promoções e Eventos, com supervisão da Confederação Brasileira de Motociclismo (CBM) e apoio da Prefeitura de Igaraçu do Tietê, C6 Bank, SiG Comunicação, PhotoAction e Anube. O evento teve como base o Complexo Prainha Maria do Carmo, com estrutura completa e entrada gratuita para o público.

Ficha técnica

Evento: Rally Poeira 2025 – 7ª edição

Local: Igaraçu do Tietê/SP

Categoria: UTV Double

Piloto: Diego Santos

Navegador: Cláudio Rieser

Resultado: 4º lugar

Equipe solidária: Ivan Ferreira – Rally UTV 2

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas.
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

colunas

adrenalina
Adrenalina
.
