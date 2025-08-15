David Lucas: o jovem trilheiro que transformou um sonho de criança em uma jornada rumo ao campeonato

No universo das trilhas, onde a poeira, a lama e o cheiro de combustível se misturam à adrenalina, uma nova geração começa a deixar sua marca. Entre eles, está David Lucas, um adolescente de apenas 15 anos que já carrega nas costas uma década de paixão pelo off-road. Seu destino parecia traçado desde cedo, embalado pelo som dos motores e pelo exemplo de casa: o pai, Eduardo Monteiro Ferreira, figura fundamental nessa trajetória.

“Desde os meus 5 anos eu via meu pai chegando das trilhas, todo sujo e feliz. Foi ali que me apaixonei pelo esporte”, relembra David. A faísca se transformou em chama quando, ainda criança, viu o irmão, Luiz Eduardo Gomes Ferreira, ganhar uma moto. “Isso só aumentou a vontade. E, quando eu tinha entre 9 e 10 anos, meu pai me deu a mesma moto para eu aprender a pilotar. Foi o início de tudo.”

David Lucas, trilheiro

Hoje, aos 15, ele se prepara para um momento que considera histórico: sua estreia no Campeonato Paraense de Enduro de Regularidade, vestindo as cores da CVP Racing – equipe que ostenta o título de mais campeã da categoria.

Primeiras conquistas e desafios

David nunca esqueceu sua primeira trilha. “Foi muito marcante porque eu estava realizando um sonho de criança”, conta, com brilho nos olhos. Mas nem tudo são vitórias fáceis: ele lembra com clareza da trilha mais desafiadora que já enfrentou, em Curuçambaba. “Era muita lama, muitos troncos. Foi duro, mas é nessas horas que a gente cresce.”

Quando o assunto é preferência, o jovem piloto não hesita: “Gosto de terrenos mais arenosos e com subidas. Eles testam nossa técnica e resistência.”

Treino, preparo e imprevistos

Mesmo tão novo, David leva a preparação física a sério. “Eu pedalo e caminho para manter o condicionamento. Isso faz diferença quando a gente está no meio da trilha.” A experiência também o ensinou a lidar com contratempos. “Uma vez, minha moto travou e não acelerava mais. Não tínhamos suporte ali, mas eu sempre levo minha bolsa de ferramentas. Consegui resolver e continuar a aventura.”

Motivação e conselho para iniciantes

Para ele, o combustível que move tudo é simples: o amor pelo esporte. “Estou treinando para participar pela primeira vez do campeonato e quero ser campeão paraense.” E para quem sonha em seguir esse caminho, ele é direto: “Tenha todos os equipamentos de segurança e muita vontade, porque não é um esporte fácil.”

O futuro na pista

Com o apoio da CVP Racing e o talento que demonstra desde pequeno, David Lucas parece estar apenas no começo de uma história que promete muitas páginas de superação e vitória. No ronco do motor, ele encontra sua trilha – e, se depender dele, o destino final será o lugar mais alto do pódio.