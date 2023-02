Campeonato Paraense de Enduro Regularidade: fique atento às datas!

Apesar do inverno amazônico, o clima nos preparativos para a temporada 2023 do Campeonato Paraense de Enduro Regularidade está quente. Com agenda que vai de março a dezembro, as competições prometem fortes emoções tanto aos pilotos da modalidade quanto a nós, amantes do off-road.

Divulgado pela FEPAM (Federação Paraense de Motociclismo), que homologa a competição, o calendário está distribuído nas seguintes programações:

25 e 26/03 - Enduro Castanhal, organizado por Batata e Cia.

20/05 - Enduro das Águas, em Capitão Poço, organizado por Cid Ornela.

11/06 - Enduro dos Igarapés, em Capanema, organizado por Ney Queiroz e H Rodrigo.

29/07 - Rallye do Sol, de Benevides a Salinópolis, com organização da FEPAM e FEPAUTO (Federação Paraense de Automobilismo).

27/08 - Enduro dos Piratas, em São João de Pirabas, organizado por Reginaldo Martins (Cabo Velho).

24/09 - Enduro do Alumínio, em Barcarena, organizado por Sérgio Campos e Leo Costa.

22/10 - Enduro Elite, em Tomé-Açu, com organização de Rigamonte e Pegorete.

12/11 - Enduro da Mulestia, em Santa Isabel do Pará, organizado por Wagner Farias e Enoc Maia.

10/12 - Enduro Mais Motus, em Belém, organizado por Evandro Bezerra.

Salve as datas para acompanhar a temporada. As informações sobre como participar, e demais dúvidas, podem ser esclarecidas pelo Instagram do @fepautofepam.

Se você é amante de esportes radicais, nos siga nas redes sociais @adrenalina.br e compartilhe sua história! Tmj