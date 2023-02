Bikes: Conheça todos os campeões da 36ª edição do Rally Piocerá

No circuito de bikes, 17 atletas finalizaram os cinco dias de Piocerá na Rota das Emoções como campeões desta 36ª edição. Foram várias etapas de maratonas (XCM) nas cidades de Barreirinhas (MA), Camocim (CE), Icaraí de Amontada (CE) e Caucaia (CE), ou seja, a prova foi do tipo MTB Cross-Country XCS. Nesta edição do rally vieram atletas de vários estados do país, como Maranhão, Ceará, Pernambuco, Bahia, Piauí, e até representantes da Bélgica e da Suíça.

Na categoria que larga na frente e uma das mais concorridas, a Elite, os cearenses Josiel Oliveira e a Rose Nobre, conquistaram o troféu de P1 nas suas primeiras participações no Piocerá. “Todo atleta deveria passar pela experiência do Piocerá, porque é uma prova por etapas e a gente se supera a cada dia. Tudo o que eu vivi, eu vou levar para a vida. Realmente é muito além de um rally. Tudo mexe muito com o nosso psicológico e eu me sinto mais forte depois desse momento”, conta Rose.

Nas categorias Master A1 e A2, Ronildo Santos Marinho e Vilmar Silveira, respectivamente, fizeram um tempo acumulado de prova de mais de 11h na bike, durante os quatro dias de competição, um resultado que levou os dois para o pódio com o primeiro lugar.

Na Master B1, o atleta piauiense Hugo Charles conquistou o seu segundo troféu no Piocerá e defendeu o título com um acumulado de 10h46min. “Esta edição foi muito boa e intensa, tiveram muitas dificuldades e atletas bons. Graças a Deus me consagrei campeão mais uma vez. É sempre boa essa sensação, porque estou representando minha cidade e meu estado”, afirma Hugo.

Lindomar Ferreira, que está em sua 11ª participação no Rally Piocerá/Cerapió levou mais um troféu na categoria Master B2. “Para mim, divulgar o ciclismo do meu estado, Piauí, é uma responsabilidade muito grande e muito prazerosa. Fiz uma boa prova, finalizei o rally com o melhor tempo masculino acumulado nos quatro dias. Neste rally tiveram trechos muito rápidos, com lama, que era preciso de força e muito psicológico”, destaca.

Também nas categorias masculinas, na Master C1, o atleta Adecio Nogueira, da equipe TBA, que já havia participado do rally, voltou e fez bonito ao faturar o troféu de campeão. “Estou muito feliz em participar desse evento que é gigantesco, muito organizado. Estou contente principalmente pelo meu resultado, porque foi com muito esforço, bastante disputado e de luta. Sou cearense, piauiense de moradia e coração, além de representar uma equipe do Maranhão. Então esta edição do Piocerá com largada inédita em Barreirinhad, teve tudo a ver comigo”, ressalta.

Alan Bezerra Pinheiro é o nome do campeão da categoria Master C2, natural do Crato do Ceará, finalizou os quatro dias com 11h57min acumulados. Já na Master C2, o campeão foi Mário Roma, fundador de uma das maiores provas de bikes do país - Brasil Ride, que elogiou o rally. “A prova foi muito boa, muito bem feita e bem marcada. Parabéns à organização pelo percurso. Para participar do Piocerá é preciso que o atleta tenha uma boa logística, por conta dos deslocamentos entre as etapas. A prova de mountain bike é perfeita, maravilhosa e é uma experiência diferente de todas as regiões do Brasil”, completa.

Na Master D2, o suíço Jean Francois Thevoz, da equipe Garrote Radical, completou em primeiro lugar e cumpriu com a expectativa da equipe. “Nosso suíço é um exemplo para a nossa equipe, o resultado dele foi bastante satisfatório e esperado. Ele treinou bastante, cumpriu todo o protocolo e o planejado. Sempre está presente no rally e com vitórias espetaculares”, diz Ferlon Loreno, presidente da Garrote Radical Team.

Na categoria para Portadores de Necessidades Especiais (PNE), o cearense Airton Alexandre e Silva decidiu se desafiar e completou os quatro dias de competições levando para casa o troféu de campeão para a cidade de Baturite (CE).

Nas duplas, os campeões foram: Ítalo Farias e Francisco Júnior, na masculina. Já na dupla mista, os campeões foram: Helena Miranda e Adonis Santana.

Bike Day - Caucaia (CE)

No Bike Day foram formados dois pódios do primeiro ao terceiro lugar. Seis pessoas participaram no total e a maioria foram de Caucaia (CE). Os pódios foram realizados mas categorias Masculino e Feminino. Os participantes pedalaram no mesmo trajeto dos atletas oficiais, o que proporcionou um desafio intenso e cheio de aventuras.

O Rally Cerapió/Piocerá é o único que reúne em um mesmo evento modalidades diferentes como bikes, motos, carros, quadriciclos, UTVs, além da expedição, cujo objetivo é apenas se aventurar e explorar turística e gastronomicamente a região. A prova é válida pelo Campeonato Brasileiro de Enduro de Regularidade (CBM) e pelo Campeonato Brasileiro de Rally de Regularidade (CBA). Para as bikes, a competição é de Cross-Country Stage Race (XCS). São 36 categorias que incluem desde participantes profissionais e experientes até iniciantes e amadores.

Além da esfera do esporte e turismo, o Rally Piocerá conta com as ações sociais, como a arrecadação de alimentos que serão doados para entidades locais e realização do projeto “De Olho na Trilha”, em parceria com a Óptica Jockey, que há mais de uma década leva atendimento oftalmológico e doação de óculos de grau para moradores de localidades carentes que estão na rota da competição.

O Rally Piocerá 2023 tem patrocínio da Monster, Consórcio Honda, Ministério do Turismo, Governo do Estado do Piauí – CCom, Governo do Estado do Maranhão - Sedel e Drogaria Globo; copatrocínio da Goodyear, Audax, Reron, Sebrae Maranhão e Sebrae Piauí, além do apoio das prefeituras de Barreirinhas (MA), Parnaíba (PI), Camocim (CE), Icaraí de Amontada (CE) e Caucaia (CE). A supervisão das Confederações Brasileiras de Automobilismo (CBA) e Motociclismo (CBM), além das Federações Cearense, Maranhense e Piauiense de Automobilismo, Motociclismo e Ciclismo. A realização é da Radical Produções.

Confira o resultado final do Rally Piocerá 2023:

BIKES

CATEGORIA ELITE MASCULINO

1º - FRANCISCO JOSIEL SANTOS OLIVEIRA (514)

2º - ERENILDO PAULINO DOS SANTOS (605)

3º - FABIO DE MACEDO MORAIS (479)

4º - DEYVISON VALE CARNEIRO (578)

5º - YAN RANIERY DE ARAUJO OLIVEIRA (506)

CATEGORIA ELITE FEMININA

1º - ROSE ALENCAR NOBRE (520)

2º - CYNTHIA SABRINA CARDOSO DE SOUZA SILVA (402)

CATEGORIA MASTER FEMININO

1º - RAISSA GOMES (403)

2º - LEILA CARDOSO SANTOS (405)

3º - LEILA SILVIA SOUSA NASCIMENTO (517)

4º - MARIA REGILANIA OLIVEIRA IGUE (406)

CATEGORIA SUB-30

1º - PABLO JOHNSON SCHERER MOREIRA (408)

2º - RICARDO ANDRE ALVES BELEM (410)

3º - HILDELBERG NEVES BEZERRA CARVALHO (505)

CATEGORIA MASTER A1

1º - RONILDO SANTOS MARINHO (515)

2º - FRANCISCO JOSE RODRIGUES SOUSA (525)

3º - DEISSON WILLIAN DA GUIA SILVA (564)

4º - DIEGO RIBEIRO CHAVES (450)

CATEGORIA MASTER A2

1º - VILMAR SILVEIRA (419)

2º - MARCIO ROUVIER DOS SANTOS (422)

3º - JOSE DE FREITAS DUTRA JUNIOR (526)

4º - FRANCISCO VILAMAR DE SOUSA (414)

5º - RENATO ALVES GOMES ROCHA (421)

CATEGORIA MASTER B1

1º - HUGO CHARLES MACEDO (429)

2º - KURT EDUARD COR GOETSCHALCKX (427)

3º - DANIEL DE OLIVEIRA COELHO (426)

4º - KLEBIO LIMA DA COSTA (504)

5º - JEFFERSON FERREIRA DE MIRANDA (430)

CATEGORIA MASTER B2

1º - LINDOMAR FERREIRA DOS SANTOS (465)

2º - MARCOS ROBERTO FERNANDES (433)

3º - SIDEDSON FLAVIO FARIAS DE VASCONCELOS (432)

CATEGORIA MASTER C1

1º - JOSE ADECIO CASSIMIRO NOGUEIRA (437)

2º - GILBERTO COSTA MESQUITA (439)

3º - FRANCISCO FERREIRA (528)

4º - PAULO MARCELO OLIVEIRA (529)

5º - FRANCISCO TEIXEIRA FILHO (573)

CATEGORIA MASTER C2

1º - ALAN BEZERRA PINHEIRO (516)

2º - JOSELITO GOMES DA SILVEIRA (500)

3º - JOAO DE SOUZA LEITE (445)

4º - ALBERICO RAIMUNDO DE SOUZA (444)

5º - JOSE HENRIQUE PIMENTEL ROCHA (501)

CATEGORIA MASTER D1

1º – MARIO ROMA (517)

2º - EDMILSON SILVA RIBEIRO (448)

3º - ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA (446)

4º - DAVID LOUREIRO PINHEIRO (502)

5º - JOAO FARIAS VIANA (530)

CATEGORIA MASTER D2

1º – JEAN-FRANCOIS THEVOZ (531)

2º - CESARIO FERREIRA DUARTE NETO (447)

CATEGORIA PNE

1º – AIRTON ALEXANDRE E SILVA (449)

CATEGORIA DUPLA MASCULINO

1º – ITALO FARIAS NOESSE (6232) / FRANCISCO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR (6231)

2º – MARCELO DE OLIVEIRA NASCIMENTO (6212) / MAURICIO COELHO MOTA (6211)

3º – JOACELIO GONCALVES DE ARAUJO (5841) / FRANCISCO ANDERSON DA SILVA (5842)

4º – ALEX PEREIRA SANTOS (5822) / ADRIANO PEREIRA SANTOS (5821)

5º – VENICIO BERNARDINO GONCALVES (5811) / ANAILTON LUSTOZA BRANDAO (5812)

CATEGORIA DUPLA MISTA

1º - HELENA MIRANDA AIRES NETA (5922) / ADONIS SANTANA FONSECA (5921)

2º - THIAGO IWANAGA SOUZA (5932) / TALITA BORGES COSTA (5931)

3º - EDUARDO DUARTE MOURA LOPES (5911) / MARIANA RODRIGUES BARROS DA SILVA SOARES (5912)

Por Lalesca Setúbal (Assessora de Imprensa Rally Piocerá 2023)

Se você é amante de esportes radicais do Pará, nos siga nas redes sociais @adrenalinapa e compartilhe sua história! Tmj