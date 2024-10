Barreira Trails BMX Dirt Jump 2024: adrenalina e manobras radicais agitam Bonito

No último domingo, 29 de setembro, aconteceu a 5ª edição do Barreira Trails BMX Dirt Jump em Bonito, município do Pará. O evento trouxe toda a adrenalina da modalidade Dirt Jump, também conhecida como BMX estilo livre, e reuniu atletas de todo o Brasil, além de convidados internacionais, como o alemão Liviuss Scheeer.

A competição foi organizada por Cícero Brito e sua família, com o apoio de Sebastião Corsino. Um dos destaques da edição foi “Cachorro”, que mais uma vez representou São Miguel do Guamá, mostrando o alto nível dos atletas paraenses.

Barreira Trails BMX Dirt Jump 2024 (Divulgação)

O esporte Dirt Jump surgiu nos Estados Unidos na década de 1970, como um desdobramento do bicicross. Durante as competições, os pilotos começaram a realizar manobras entre os saltos, criando o estilo livre, que se consolidou como uma das vertentes mais emocionantes do BMX. Hoje, o evento em Bonito é um dos maiores dessa modalidade no Brasil, com a presença de atletas internacionais, como Liviuss Scheeer, que se encantou com o clima tropical do país e não resistiu ao sabor do açaí com charque.

No lugar mais alto do pódio ficou Bulba BMX, de Parauapebas, consagrando-se campeão da edição 2024. O Barreira Trails BMX Dirt Jump segue como um dos principais pontos de encontro dos amantes do BMX, misturando esportividade, cultura e muita emoção.

