Arlem Rezende da Silva: A trajetória do piloto que encontrou no esporte a sua família

Arlem Rezende da Silva nasceu em Taguatinga, Distrito Federal, mas foi em Minas Gerais que ele teve o seu primeiro contato com os esportes radicais, fazendo motocross e trilhas 4x4 pelas serras do estado. Com o tempo, Arlem começou a viajar pelos interiores mineiros fazendo 4x4 pelas matas junto com os amigos. Ele fez alguns cursos de direção e passou a aplicar cursos de direção 4x4 para iniciantes em algumas lojas off-road por Minas Gerais.

Em Belém, há cinco anos, ele conheceu os Rallyzeiros do Pará e decidiu entrar no veloterra na categoria 4x4. Hoje em dia, Arlem compete na categoria 4x2 veloterra.

Para manter a alta performance no esporte, Arlem procura fazer seus treinos na pista antes das provas. Ele analisa as técnicas pelos sites de rally pelo Brasil e procura ficar bem tranquilo antes das provas, ficando meio isolado para se concentrar.

Para Arlem, o que mais marcou em sua jornada esportiva até aqui foi a troca de experiências e a parceria nesse esporte que transforma os pilotos em uma família. Ele ressalta que a cumplicidade e as disputas sadias entre os pilotos são muito importantes nesse meio.

Mas nem tudo são flores na vida de um atleta. Arlem relembra o momento mais difícil que teve que superar nessa trajetória: se preparar para uma prova, dar duas voltas e abandoná-la por sentir uma dor muito forte nos rins. Ele foi levado de ambulância para o hospital e precisou se submeter a uma cirurgia. Arlem estava bem na prova e disputando podium. O que mais lhe ensinou foi a parceria dos pilotos e a cumplicidade entre eles.

Arlem tem alguns títulos em sua carreira como piloto, mas a prova que mais o impressionou foi a que ele ficou em segundo lugar no município de São Miguel do Guamá, aqui no Pará. Foram dois dias de prova e tudo estava indo bem para ele chegar em primeiro lugar. “Porém o carro ficou sem o acelerador e mesmo eu perdendo o primeiro lugar por milésimos de segundos, algo surreal, foi incrível ver a torcida vibrar, gritar e torcer por mim, até os adversário. Foi incrível essa prova”, relembrou.

Além de ser um homem de alta performance, Arlem também se considera um homem de fé. Ele é católico e tem muita fé em nosso Senhor Jesus Cristo.

Para as temporadas desse ano, Arlem tem grandes expectativas. Ele espera ter boas disputas de podium e pistas com muita velocidade. Arlem também sabe dividir bem a sua vida de atleta com a sua paixão pela família. Ele ama as duas e sabe que não deve deixar uma sobrepor a outra.

A maior referência de Arlem no esporte é o Rally dos Sertões. Para definir uma frase para 2023, Arlem declara "Bora pra cima com força total!!", concluiu.

Se você é amante de esportes radicais, nos siga nas redes sociais @adrenalina.br e compartilhe sua história! Tmj