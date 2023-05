Andrea Costa: Mãe de surfista paraense destaque na região

Mãe do surfista paraense Nayson Costa, Andrea do Socorro Costa, compartilhou com a gente sua experiência de ser mãe de um filho esportista. Nayson, que é um talentoso surfista da região, que acumula títulos paraenses.

Andrea conta que Nayson começou a se interessar pelo surf muito cedo, com apenas quatro anos de idade. Embora ela e o pai dele não tenham apoiado inicialmente por causa dos estudos, Nayson era tão apaixonado pelo esporte que muitas vezes fugia da escola para surfar, o que lhe rendeu algumas punições. "Ele apanhava muito", lembra Andrea.

Hoje em dia, mesmo que Andrea ainda se preocupe com os treinos e competições em que Nayson participa, ela aprendeu a lidar com isso. "Quando ele viaja para disputar campeonatos fora do Pará, meu coração fica a mil", confessa a mãe coruja. No entanto, Nayson sempre a tranquiliza, dizendo que Deus está com ele e que ela não precisa se preocupar.

Andrea com os filhos esportistas (Arquivo pessoal)

Para Andrea, ser mãe de um filho esportista é uma mistura de emoções. "É bom e também preocupante", afirma. No entanto, ela acredita que a prática esportiva ajuda Nayson a ser mais disciplinado e obediente em casa. "Ele fica mais tranquilo", acrescenta.

Desde que percebeu que o surf era o que fazia Nayson feliz, Andrea decidiu apoiá-lo em tudo. Ela se orgulha de cada conquista do filho e acredita que a prática esportiva é fundamental para seu desenvolvimento. "Se é para ver meu filho feliz, eu o apoio", finaliza.

