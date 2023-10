Andiara Elena: menina sonhadora e aventureira que superou seus medos e limites através do voo livre

Andiara Elena, de 29 anos, é uma mulher determinada e apaixonada por esportes desde criança. Nascida no RS, Andiara se mudou para Florianópolis há muitos anos e vive atualmente em sua Kombi Home, como nômade, sempre à procura de novas aventuras.

Andiara pratica esportes desde pequena, como skateboard, surfe e Yoga, mas foi em 2018 que ela conheceu o esporte que mudaria sua vida completamente: o voo livre de parapente.

Desde que iniciou no voo livre, Andiara se dedica totalmente a modalidade e é profissional no esporte. Trabalha com voo duplo instrucional desde 2021, oferece aulas e realiza viagens para os lugares icônicos do voo livre de Parapente com pilotos do mundo todo. "Viajar fazendo o que eu amo é um privilégio. Já tive a oportunidade de voar em lugares incríveis como nos Alpes da Áustria, Deserto do Chile e Brasil, como Canoa Quebrada, Atibaia, Monte Verde. Além de ter o privilégio de viver e voar em um dos lugares mais lindos do país, na Ilha de Florianópolis", disse.

Andiara Elena voo livre Foto: Reprodução/@espnwoman Foto: Arquivo pessoal Foto: Arquivo pessoal

Andiara afirma que voar não é apenas profissional, mas um lifestyle. “A dedicação começa desde que eu acordo até a hora que eu durmo. Uma boa alimentação, cuidados com o corpo e a mente são essenciais para um voo seguro”, detalha.

O contato de Andiara com o voo livre começou de forma inusitada. Em uma fase difícil de sua vida, Andiara estava com amigos em sua casa quando viu pessoas voando de parapente perto de sua casa e comentou que um dia voaria também.

Naquele mesmo dia, um homem de moto parou em frente ao apartamento dela e ofereceu a oportunidade de fazer um voo. "Ele falou 'alguém quer fazer um voo de parapente comigo?' Eu nem acreditei quando ele disse isso, pensei que fosse meus amigos brincando comigo, mas claro que foi uma coincidência. Aconteceu que um amigo dele não poderia ir voar nesse dia e ele estava atrás de alguém para ir fazer o voo. Foi algo assim, Deus me escutou naquele momento. E eu pensei 'É eu'".

Andiara enfrentou o medo de altura e fez o primeiro voo na Praia do Matadeiro, em Florianópolis. Esse momento foi decisivo na vida de Andiara, que sentiu que havia encontrado algo que faltava em sua vida.

"Sinto que a cada fase que eu evoluo é uma grande superação. Eu sou grata e admiro cada pequena superação que eu dou, a cada passo que dou nessa trajetória. Como sempre falam ‘precisamos ser gratos pelas pequenas coisas para sermos merecedores das grandes coisas’. Considero que a superação é o grande marco da minha jornada", enfatiza.

Após essa experiência, Andiara decidiu fazer um curso de parapente e conheceu muitos contatos na área, incluindo seu ex-marido que é considerado um dos melhores pilotos e instrutores do Brasil. Foi através dele que ela aprendeu a voar sozinha e iniciou na acrobacia, que é uma das modalidades mais técnicas do esporte.

Atualmente, Andiara pratica a modalidade de acrobacia (manobras) e também se dedica ao Hike &Fly (caminhar e voar), uma das modalidades mais completas do esporte. Também trabalha com o voo livre, sendo uma das únicas mulheres no Brasil a realizar voo duplo instrucional.

Ela participou de sua primeira competição na modalidade de hike & fly em 2022. "Participei com uns 40 pilotos, peguei a categoria mais fácil para poder sentir, mas na verdade a categoria fácil não era tão fácil assim, exige bastante do atleta. Mesmo assim queria sentir, foi incrível, porque vi como tem pessoas maravilhosas no mundo que estão ao nosso lado, nos apoiando. Senti isso. Teve uma parceira que estava comigo no primeiro dia, a Susana, muito experiente no voo, e me deu apoio. Estava ali na parceira comigo. Achei muito lindo", disse ao destacar o quanto o esporte a ensinou e ensina.

"No fim caminhei mais de 30km. Na verdade, nós caminhamos. A condição não estava boa para nós. Só consegui realizar uma decolagem na prova toda, nem acreditei quando cheguei no fim do primeiro dia. No segundo dia, imagina, você já está cansado do dia anterior, e eu estava com o equipamento de 15kg, então já estava em desvantagem. Pensei que iria desistir nesse dia, estava com muito calor, fome, sede. No final consegui concluir a prova, até porque era meu objetivo, não fui com o foco em ganhar, porque sou realista com relação ao preparo que estava naquele momento, não tinha me dedicado ou treinado, então se eu concluísse a prova já seria uma vitória. Conclui a prova e foi uma das melhores sensações da minha vida. Da categoria das meninas, tinham sete mulheres, fiquei em 4º, mas se eu tivesse ficado em último ou primeiro o importante é que senti aquela sensação de 'eu consigo', 'eu posso'. Essa foi uma das minhas maiores conquistas e abriu minha mente. Hoje em dia já treino mais para as próximas competições que vão ter", explica.

Andiara destaca que o esporte contribuiu significativamente para seu desenvolvimento pessoal, superando medos e limites, além de proporcionar a sensação indescritível de voar. Segundo ela, quando está nas alturas, sente que se desconecta do que acontece aqui embaixo e isso a faz enxergar as coisas de outra perspectiva.

Andiara acredita que o esporte pode contribuir para a vida das pessoas, ajudando-as a superar seus medos e limites, além de proporcionar momentos únicos e inesquecíveis. Para ela, o esporte é uma forma de se conectar com a natureza e com nós mesmos, pois estamos em outra perspectiva e com outras sensações que só quem voa pode entender.

"Quando estamos lá em cima é incrível. Vemos o mundo de outra perspectiva e sentimos o quanto somos pequenos na natureza, então criamos um respeito por ela, nos conectamos mais com Deus, nos sentimos seguros. A gente é abençoado por Ele", expressa.

Andiara desenvolve o projeto para mulheres chamado Meninas do Céu. "Um projeto que criei para poder divulgar nosso esporte e incentivar mais mulheres a praticar o voo livre. Possuo uma minissérie no YouTube com esse projeto, onde produzo roteiros, filmagem e edição. Também fui convidada pela ESPN WOMAN, um dos maiores canais esportivos do mundo, a mostrar através do programa minha história e evolução. Tenho dois episódios, onde passam em toda América Latina, México e atletas do mundo inteiro participam. É uma forma de estar contribuindo com o esporte e apoiando as mulheres no voo livre", conclui.

Este ano, Andiara acredita que é um novo ciclo que se inicia e que é tempo de se libertar de tudo que nos afasta dos nossos sonhos e voar em direção a eles.

