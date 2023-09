Alouche: a história de superação do piloto paraense de rally

Ali Fouad, mais conhecido como Alouche, é um piloto paraense de rally que tem conquistado cada vez mais destaque no esporte. Em entrevista exclusiva ao Adrenalina, Alouche compartilhou detalhes de sua jornada no rally, desde o início de seu contato com o esporte até as expectativas para as temporadas deste ano.

Segundo Alouche, seu contato com o esporte começou cedo, através do pai, que era navegador. Desde então, Alouche participava da assistência de apoio dos carros e, aos poucos, foi se apaixonando pelo rally. Para alcançar a alta performance, Alouche se prepara duas semanas antes das provas, com exercícios físicos e de reflexo.

Ao longo de sua trajetória, Alouche teve diversos momentos marcantes, mas um que o marcou muito foi o Rallye do Sol em 2019. Na véspera da prova, o carro começou a apresentar diversos problemas e Alouche e seu preparador trabalharam até as 4h da manhã para consertá-lo, sem conseguir dormir antes da largada, que ocorreu às 8h. Mesmo assim, Alouche conseguiu terminar a prova em primeiro lugar.

Apesar das vitórias, Alouche enfrentou momentos difíceis em sua trajetória. O maior desafio foi abandonar as competições estaduais para se focar na organização das corridas, já que era difícil conciliar as duas atividades. Atualmente, Alouche organiza o campeonato sem fins lucrativos em prol do esporte.

Em relação aos títulos, Alouche já conquistou o quinto lugar no Rally Banda e o terceiro lugar no Top Chrono, ambos na África. Além disso, foi duas vezes campeão no Rallye do Sol e conquistou o quinto lugar no mesmo evento, em outra oportunidade. Também ficou em terceiro lugar no Fest Jeep, em Macapá.

Alouche é um homem de fé. “Não tenho dúvidas que sem Deus não somos nada”, disse. Ele também é inspirado por dois grandes pilotos: Sébastien Loeb e Nasser, do Catar. Para as temporadas deste ano, as expectativas de Alouche são grandes.

