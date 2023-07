Alex Schultz: paulistano que faz bonito nas pistas de motovelocidade

Alex Schultz é um paulistano piloto de motovelocidade destaque no Brasil. Sua paixão pelo esporte surgiu em 2009, quando um amigo o convidou para uma experiência de um fim de semana no Autódromo de Londrina, no Paraná. Desde então, a motovelocidade se tornou uma grande paixão e, após 14 anos de carreira, Schultz acumula diversos títulos e uma vasta experiência na área.

No início, Schultz era um amador, mas o esporte o ensinou muitas lições que ele pôde aplicar em sua vida pessoal e profissional. Segundo o piloto, a motovelocidade é uma escola maravilhosa que ensina autoconhecimento, lidar com a frustração, a pressão e o resultado. Para ter uma alta performance no esporte, Schultz busca cada vez mais ferramentas para desempenhar melhor, minimizando seus riscos e ampliando suas capacidades.

A jornada esportiva de Alex Schultz não foi fácil, mas foi marcada por momentos incríveis, como o início da carreira, quando ele pilotava a mesma moto que usava no dia a dia para chegar até o autódromo, e pela alegria de vencer títulos. O piloto acumula diversos títulos, mas destaca principalmente o título de campeão brasileiro de Motovelocidade em 2012 e campeão paulista em 2016.

No entanto, a vida de atleta não é fácil e Schultz já precisou superar momentos difíceis. Ele relembra um dos momentos mais difíceis de sua carreira, quando sofreu um acidente muito grave em 2017. O piloto precisou passar por uma cirurgia e ficou afastado das pistas por algum tempo. Esse momento o ensinou a ter mais paciência e a valorizar cada pequena conquista em sua recuperação. “São anos e anos de aprendizagens e histórias que fazem a gente repensar e aprender sempre”, disse.

Apesar dos desafios, Alex Schultz segue firme em sua carreira e espera ter uma temporada de sucesso em 2023. Ele busca sempre aprimorar suas habilidades e se inspira em grandes nomes do esporte, como o italiano Valentino Rossi. Além disso, o piloto também tem uma forte ligação com a fé e busca em sua espiritualidade a força necessária para seguir em frente.

Para Alex Schultz, 2023 pode ser resumido na frase: "Que as coisas cheguem através de frequência e vibração. Que tudo atraia e chegue até a mim, e que eu chegue até as pessoas, e as conexões sejam feitas por atração, frequência e vibração". Além disso, Schultz destaca a importância da família em sua trajetória e como une sua paixão pelo esporte com o apoio e amor de seus entes queridos.

Com uma carreira sólida e muitas conquistas, Alex Schultz é um grande nome da motovelocidade brasileira e segue inspirando novos pilotos a cada dia.

Se você é amante de esportes radicais, nos siga nas redes sociais @adrenalina.br e compartilhe sua história! Tmj