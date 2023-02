13º Tradicional Velocross será de fortes emoções em São Miguel do Guamá (PA)

Fevereiro começou quente no estado. Amantes de esportes radicais estão na expectativa para o 13º Tradicional Velocross, com direção de prova da DS Sports e homologação da Federação Paraense de Motociclismo (FEPAM), em São Miguel do Guamá. O evento será neste domingo, dia 5, na Pista da Associação, às margens da BR.

Com 14 categorias, entre elas MX1, MX3, MX4, MX5, além de muita adrenalina no ronco dos motores, haverá mais de três mil reais em premiações. A prova tradicional antecede todas as provas de motocross da região, sendo a abertura da temporada todos os anos. “Devido a pandemia da covid-19, há dois anos não tem a prova e este ano vai voltar a ter, com uma realização do Laion, e a gente vai fazer toda a direção de prova da competição”, disse o presidente da DS Sports, Paulo Henrique Bento, o Soró.

Segundo Soró, a expectativa é a melhor possível. "Não tem corrida nessa época, então todo mundo se volta à competição, especialmente o pessoal que está começando os treinos”, explicou.

O evento tem entrada gratuita. “Estamos caprichando na pista. Como é Velocross, não tem salto, vai dar muita gente, não só moto de motocross, mas também vai ter uma categoria com motos comuns, como Titã e Pop. Então a expectativa é de muitos competidores e um público muito grande. Estamos com total apoio da prefeitura de São Miguel do Guamá e de empresários do local”, concluiu Soró. Mais informações no @dssportscompeticoes, no Instagram.

Se você é amante de esportes radicais do Pará, nos siga nas redes sociais @adrenalinapa e compartilhe sua história! Tmj