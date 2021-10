Vigília de 48 horas pelo Círio 2021 chega ao fim com missa

A Capela da Casa de Plácido, anexo ao Centro Social de Nazaré, iniciou nesta quarta-feira (6) uma vigília de adoração ao Santíssimo Sacramento da Eucaristia, que segue até esta sexta-feira (8), com o encerramento com a missa às 6h. Durante 48 horas, cerca de 200 pessoas se revezaram a cada 2 horas. Entre elas, estão membros de paróquias, pastorais e escolas católicas, afirma Albéria Villaça, psicopedagoga e coordenadora da vigília do Círio.

Todas as orações e procedimentos da Vigília estão no livro que os participantes receberam (Ivan Duarte / O Liberal)

Esse evento ocorre sempre nas 48 horas que antecedem o Traslado para Ananindeua e Marituba, uma das maiores e mais complexas romarias. A Vigília tem o objetivo de orar para que o Círio ocorra de forma tranquila e com sucesso.

"O objetivo principal é a oração e preparação para o Cirio. Levar a palavra de Deus, principalmente rezar por aqueles que não podem estar presentes. Temos 57 casais trabalhando e 193 instituições que se revezam em turno de 2h em 2h até esta sexta, às 6h. Pastorais, grupos de evangelização, igrejas... É um momento de muito louvor, de muita oração. Fizemos um livro para orientar este momento", explica a coordenadora.

"'O testemunho da sagrada família de Nazaré', é o tema do nosso livro. Tentamos juntar o tema do Círio 'o evangelho da família na casa de Maria'. Queremos conciliar essas duas coisas. A sagrada família como exemplo de fé. É neste livro que escolhemos a leitura, momento de louvor, de rezar o terço Mariano e o eucarístico. Temos um acolhimento aqui, com lanche e de 4h em 4h uma equipe de 5 casais da organização se reveza", completou Albéria.