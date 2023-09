Trabalhadores seguem na montagem das arquibancadas do Círio 2023

Trabalhadores seguem com a montagem das arquibancadas das procissões do Círio e da Trasladação deste ano, na Praça da República. A expectativa é que até a primeira semana de outubro as arquibancadas estejam liberadas, inclusive com o laudo do Corpo de Bombeiros. A vistoria será agendada para a semana do Círio.

O trabalho de montagem começou no último dia 11 e é de responsabilidade da Diretoria da Festa de Nazaré (DFN), com organização da Diretoria de Arraial e Arrecadação. Na tarde desta quinta-feira (14), a equipe de reportagem foi até ao local e conversou com Jorge Gabbay, 54, que é operador industrial e esse ano vai poder conferir as procissões do Círio bem de perto, pois ele está morando próximo a Presidente Vargas.

Com o clima de montagem, ele diz que já começa a ficar ansioso e animado com os preparativos. "Eu fico muito feliz com esse clima todo, passo aqui a pé todos os dias, pois estou morando aqui perto. Esse ano vou poder assistir a procissão bem de perto. E alguns familiares vão comprar a arquibancada", comenta Jorge Gabbay.

O Círio 2023 contará com arquibancadas para 10 mil lugares, montados pela Loc Engenharia, sendo 5 mil para a Trasladação e 5 mil para o Círio. Deste total, 900 ingressos foram destinados para gratuidade.

“Quem acompanhar as procissões da arquibancada terá toda uma estrutura de suporte, com banheiros e uma mini feira com vendas de comidas, artesanatos e produtos religiosos. O acesso a este local será somente para quem estiver nas arquibancadas”, conta Albano Martins, diretor de arraial e arrecadação.



Vendas de arquibancadas

Na tarde de quinta-feira (14), a diretoria da festa informou por meio da assessoria de comunicação que 76,02% de ingressos foram vendidos. São 6284 ingressos, sendo 3491 do Círio e 2793 da Trasladação.

As vendas continuam pelo site www.lojinhadocirio.com.br. A DFN informa ainda que a venda será limitada a cinco ingressos por pessoa (CPF), somente pelo site, com pagamento em PIX ou cartão. Todos os ingressos são nominais, garantindo a maior segurança da venda. Em cada ingresso, além da identificação do comprador, um QRCode impresso evitará as falsificações e garantirá um melhor controle de acesso do público às arquibancadas. Os ingressos podem ser impressos na finalização da compra. Crianças de até dois anos de idade não pagam ingressos e não precisam ser cadastradas no site.



O valor permanece 100 reais para a Trasladação e 170 reais para o Círio. Não será aceita meia entrada. No momento da compra pode ser escolhido o local entre arquibancada setor A e setor B. Arquibancada A começa na Rua Oswaldo Cruz e vai até a Rua da Paz e a B está localizada da Rua da Paz até a Avenida Nazaré.