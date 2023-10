Círio 2023: Imagem Peregrina segue com devotos em Moto Romaria

Acaba de iniciar a Moto Romaria, terceira procissão deste sábado (7). Após receber centenas de homenagens na Escadinha do Cais do Porto, a imagem peregrina seguiu, por volta de 11h50, junto com centenas de devotos utilizando motocicletas. A previsão é que a romaria dure aproximadamente uma hora e percorra 2,5 km, encerrando em frente ao Colégio Gentil Bittencourt. No local, os motociclistas irão receber uma bênção.

De acordo com a Diretoria da Festa de Nazaré, é esperado um público de cerca de 45 mil devotos na Moto Romaria. A imagem peregrina deve percorrer a avenida Presidente Vargas, indo para a avenida Nazaré, em direção ao colégio. Durante o trajeto, será feito um esquema de segurança reforçado pelos órgãos de trânsito e militares.

Segundo o que foi divulgado pelas forças de segurança do estado, centenas de agentes estarão no local para impedir a participação de motoristas com veículos irregulares, sem equipamento de segurança, com sobrecarga de passageiros e, ainda, quem estiver fazendo o uso de bebidas alcoólicas.