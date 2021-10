‘Nenhuma explicação pode explicar’, diz coordenador da Festa de Nazaré sobre quebra de protocolo

O coordenador da Diretoria da Festa de Nazaré, Albano Martins, afirmou que o episódio da quebra do protocolo da cerimônia da Descida do Glória, ocorrida neste sábado (9) de Círio, não pode ser explicada, apenas pelo viés da emoção. “Um momento como esse não se traduz e não se reduz a uma nota oficial. Quem estava lá viveu, quem assistiu pela TV viveu também. ‘Nenhuma explicação pode explicar”, declarou, citando verso da canção “Eu sou de lá”, do padre Fábio de Melo.

A cerimônia sofreu mudanças no roteiro tradicional, quando cerca de 400 participantes chegaram a se aproximar da estatueta de Nossa Senhora. Em um fato histórico, a imagem original, que normalmente desce do Glória e fica apenas no altar da Basílica Santuário, foi levada até as escadarias da igreja, para que o público que estava do lado de fora também pudesse agradecer as graças alcançadas e louvar Maria.

A imagem original foi levada ao público pelo coordenador da Diretoria da Festa de Nazaré, Albano Martins, com o apoio de guardas de Nazaré, que comemoravam o fato.

Dom Antônio, bispo auxiliar da Arquidiocese de Belém, justificou a quebra do protocolo: "Não se pode afastar Nossa Senhora do povo: Maria é mulher do povo", afirmou ele.