Judiciário inicia inscrições para voluntariado e recebe doações para atendimento a romeiros

O Poder Judiciário do Pará e a Cruz Vermelha Brasileira iniciaram o período de inscrições para pessoas interessadas em participar como voluntários e voluntárias no acolhimento a romeiros e romeiras que chegam do interior do estado rumo à Basílica Santuário de Nossa de Nazaré, em Belém, no período do Círio. Os interessados em participar como voluntários do plantão devem preencher um formulário de inscrição disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA).

Os Postos de Acolhimento funcionarão na parte externa do prédio-sede do TJPA (Avenida Almirante Barroso) e no Fórum de Ananindeua (Rodovia BR-316) entre os dias 9 e 11 de outubro. Os voluntários se somarão aos integrantes da Cruz Vermelha para prestar solidariedade, ajuda psicológica e primeiros socorros a promesseiros que chegam do interior do Estado rumo à Basílica Santuário de Nossa de Nazaré, em Belém, no período do Círio.

A Coordenadoria de Cerimonial, que funciona no prédio-sede do Tribunal de Justiça do Pará, receberá doações de materiais de primeiros socorros e alimentos para o acolhimento. Podem ser doados itens como gaze, esparadrapo, atadura, algodão, soro fisiológico, sabonete líquido, toalha de mão, loção oleosa anti-escaras, café, leite, frutas, biscoito, mingau e água. Os interessados podem, também, entrar em contato por meio dos telefones (91) 3205-3891 / 3205-3896 / 3205-3897 ou pelo e-mail cerimonial@tjpa.jus.br.

Os interessados em fazer doações não precisam estar inscritos no plantão, assim como a participação no plantão não está condicionada à doação, acrescenta o TJPA.