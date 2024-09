Guarda de Nazaré lança campanha 'Não Corte a Corda' com camisa especial

A Guarda de Nazaré anunciou o início da campanha “Não Corte a Corda” durante a vistoria das cordas, que antecede o Círio de Nazaré 2024. Segundo a Guarda, a iniciativa está alinhada com o tema do evento deste ano: “Perseverar na Oração com Maria, Mãe de Jesus”.

O objetivo da campanha é enfatizar a importância de manter a corda intacta até os pontos designados pela Guarda e pela Diretoria da Festa. A manutenção da corda é fundamental para garantir a segurança e a harmonia durante a procissão. O respeito às orientações contribui para o bom andamento da celebração, refletindo o chamado à perseverança na fé e na disciplina.

A corda, que é um elemento central de devoção, simboliza a união dos romeiros na fé e na esperança. Ela é responsável por mover a Berlinda que transporta a imagem de Nossa Senhora de Nazaré. Cortar a corda fora dos pontos estabelecidos pode comprometer a segurança e a continuidade da procissão, além de prolongar o percurso, aumentando o desgaste dos fiéis diante das condições climáticas típicas do mês de outubro.

A campanha “Não Corte a Corda” também se manifesta em camisetas temáticas, disponíveis para compra na sala da Guarda de Nazaré, das 17h às 20h, no Centro Social de Nazaré, pelo preço de R$ 40.

"Que, assim como Maria, possamos perseverar em oração e unidade, respeitando as tradições e garantindo uma procissão segura e abençoada para todos", ressaltou a mensagem da Guarda de Nazaré.