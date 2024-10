Gretchen e seu marido são flagrados no Círio 2024

Na manhã deste domingo (13), a cantora, dançarina e atriz, Gretchen, e seu marido, o saxofonista Esdras de Souza, marcaram presença no palanque da TV Liberal durante o Círio de Nazaré 2024, em Belém. O casal acompanhou a passagem da imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré, um dos momentos mais emblemáticos da festividade religiosa.

Visivelmente tranquilos, Gretchen e Esdras integraram o grupo de personalidades e convidados que prestigiaram o evento do alto do palanque, que oferece uma visão privilegiada da romaria. A festividade, considerada uma das maiores manifestações religiosas do Brasil, atrai milhões de devotos todos os anos, celebrando a fé e devoção à padroeira dos paraenses.