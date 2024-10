Gaby Amarantos fala que tem motivos especiais para agradecer neste Círio 2024

A cantora paraense Gaby Amarantos fez um vídeo exclusivo, no final da tarde deste sábado (12), sobre a emoção de participar de mais um Círio, mas ela garante que neste ano de 2024 tem um sabor diferente, já que a artista garante que vive uma das melhores fases de sua vida pela conquista do Grammy, o reconhecimento do tecnobrega como cultura imaterial e tanta coisa que vem acontecendo não apenas na minha vida, mas na vida das pessoas que estão na periferia.

"Eu estou vivendo uma fase de ouro na minha vida e vim agradecer à mãezinha, que está com um manto dourado. Sempre senti essa conexão, mas esse Círio está sendo especial", explica a paraense.

Sobre uma mensagem importante nesse momento de celebração e fé, Gaby acrescenta que o Círio é uma festa católica, mas que em paralelo muita coisa acontece. E a beleza do Círio é a união de todas essas formas de manifestação de amor pela rainha da Amazônia. "Você que está vindo, seja bem-vindo. É preciso viver essa experiência do Círio de Nazaré", acrescenta a artista.

"Se eu pudesse dar um gostinho sobre o Círio, é como se você pudesse apalpar a fé, é como se você pudesse tocar. O Círio é o sabor do Brasil", pontua a cantora