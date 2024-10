Fiéis aguardam na frente do Gentil Bittencourt início da missa que antecede a trasladação

Centenas de fiéis já se encontram no interior do Colégio Gentil Bittencourt, ansiosos para o início da missa da transladação. Após a cerimônia religiosa, a imagem de Nossa Senhora de Nazaré seguirá para a romaria, considerada a segunda mais importante das festividades do Círio de Nazaré.

Além das pessoas que lotam o pátio do colégio, milhares de fiéis se aglomeram do lado de fora, todos ansiosos para acompanhar da missa, marcada para começar às 16h30. A organização do Círio de Nazaré estima que a celebração dure cerca de uma hora, com a expectativa de que, às 17h30, a imagem de Nossa Senhora seja colocada na berlinda, iniciando assim a transladação.

A romaria percorrerá pouco mais de 3 km pelas ruas de Belém, levando a imagem até a Catedral da Sé, um trajeto que promete ser repleto de devoção e fé. Amanhã, dia do Círio, a celebração fará o caminho inverso, saindo da Sé até a Basílica de Nazaré.

Veja como foi a descida da imagem original do Glória

Devotos vivem emoção da Descida do Glória na Basílica Santuário Foto: Thiago Gomes / O Liberal Foto: Thiago Gomes / O Liberal Foto: Thiago Gomes / O Liberal Foto: Igor Mota / O Liberal Foto: Igor Mota / O Liberal Foto: Igor Mota / O Liberal Foto: Igor Mota / O Liberal Foto: Igor Mota / O Liberal Foto: Igor Mota / O Liberal Foto: Igor Mota / O Liberal Foto: Igor Mota / O Liberal Igor Mota/O Liberal Igor Mota/O Liberal Igor Mota/O Liberal Igor Mota/O Liberal Igor Mota/O Liberal Igor Mota/O Liberal Igor Mota/O Liberal Igor Mota/O Liberal Igor Mota/O Liberal Igor Mota/O Liberal Igor Mota/O Liberal Igor Mota/O Liberal Igor Mota/O Liberal Igor Mota/O Liberal Igor Mota/O Liberal