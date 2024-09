Fé sobre duas rodas: as Feras do Asfalto na motorromaria do Círio de Nazaré

No dia 12 de outubro, as ruas de Belém se encherão de fé e aceleração durante a Motorromaria do Círio de Nazaré. Entre os muitos grupos de motociclistas que participarão, destaca-se o motoclube Feras do Asfalto, o primeiro motoclube feminino da região norte do Brasil. Com suas fardas de estampa de onça pintada, as 23 mulheres que fazem parte atualmente das feras vão todos os anos à motorromaria, distribuindo terços aos peregrinos que seguem a imagem de Nossa Senhora de Nazaré.

“Participar da Motorromaria é uma forma de expressar nossa devoção. Cada terço que entregamos carrega um pedaço do nosso amor por Nossa Senhora e pela cultura que envolve este momento”, afirma Ivanete Costa, conhecida como ‘Preta’, fundadora e presidente do motoclube.

A devoção de Preta, que nasceu na Ilha das Onças e se mudou para Belém na infância, sempre esteve ligada às suas duas paixões: as motocicletas e a fé. “Quando me mudei para Belém, tinha uma oficina de moto na frente de casa, ali nasceu tudo”, conta a fundadora do clube.

O motoclube feminino foi fundado há 13 anos, em um tempo em que o motociclismo feminino ainda era uma raridade. O desejo de Preta de criar um espaço seguro para mulheres motociclistas rapidamente se transformou em um forte laço de amizade. Diveras mulheres já passaram pelo grupo, cada uma deixando um pedaço de si.

“Quando começamos, éramos três mulheres apenas, mas nossa paixão pela liberdade e pelo asfalto nos uniu. Fomos chamando atenção de mais mulheres, sempre abertas à todas, e hoje, temos um grupo forte e acolhedor, onde cada uma de nós pode ser quem realmente é”, diz Preta.

Preta com um dos terços que serão entregues na motorromaria (Cristino Martins)

Felinas no Círio

A farda com estampa de onça, símbolo de força de um animal exclusivamente amazônico, tem atraído cada vez mais mulheres para o motoclube, e a motorromaria é um dos eventos onde elas são mais procuradas.

“Muitas se aproximam interessadas em saber como é, como ser parte do grupo, muitas que estão aqui nos abordaram na motorromaria. É gratificante ver o crescimento do nosso grupo e como conseguimos inspirar outras mulheres”, compartilha Preta.

A Motorromaria é um dos momentos mais emocionantes do Círio de Nazaré. Motoqueiros de todas as partes se reúnem para acompanhar a imagem da Santa em um cortejo que mistura fé e adrenalina. Enquanto os motores rugem, as Feras do Asfalto se destacam pela cor vibrante de suas vestimentas e pela missão de levar a mensagem de esperança e espiritualidade.

“Esperamos que neste ano, assim como nos anteriores, a Motorromaria seja uma celebração do nosso amor pela Santa e pelas motocicletas. Estamos todos juntas nessa jornada”, afirma Gisele Izo, conhecida como ‘Fera Gisa’ pelo grupo. Com um sorriso, ela ressalta a importância de manter viva a tradição. “É um momento de renovação da fé, um recomeço a cada ano”, diz.

Ao longo dos anos, as Feras do Asfalto têm buscado formas de contribuir ainda mais com a comunidade. Além da distribuição de terços, o motoclube participa de ações sociais, promovendo campanhas de arrecadação e doações para instituições carentes. “A solidariedade é uma extensão do nosso compromisso com a fé. Acreditamos que, sobre duas rodas, podemos fazer a diferença”, conclui Preta.

Enquanto o Círio de Nazaré se aproxima, a expectativa das Feras do Asfalto cresce. Os terços já estão devidamente embalados, prontos para irem para as mãos de fieis. Com suas motos e corações repletos de fé, elas se preparam para mais uma jornada que celebra a devoção e a força da união das mulheres em um espaço tradicionalmente masculino.