Esquadrilha da Fumaça chega na sexta (8) para apresentações inéditas no Círio

As oito aeronaves A-29 Super Tucano do Esquadrão de Demonstração Aérea (EDA), mais conhecido como Esquadrilha da Fumaça, da Força Aérea Brasileira (FAB) pousarão em Belém nesta sexta-feira (8), para participar pela primeira vez da programação oficial do Círio de Nazaré 2021 neste final de semana. A chegada dos aviões está prevista para as 15h30, e serão recebidos com as bênçãos da Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré. Haverá uma entrevista coletiva, às 17 horas, para detalhamento da atuação da EF no Círio. Essa programação na sexta-feira (8) terá lugar no Complexo Ala 9 / Base Aérea de Belém, na rodovia Arthur Bernardes, s/n, km 7.

A bênção é uma iniciativa da DFN, em virtude da homenagem que a FAB realizará durante o Círio 2021. A chegada das aeronaves será acompanhada pelo comandante do Comando Aéreo Norte (I Comar), major-brigadeiro do Ar Maurício Augusto Silveira de Medeiros; pelo comandante da Esquadrilha da Fumaça, tenente-coronel aviador Marcelo Franklin Rodrigues, e pelo diretor coorrdenador da Diretoria da Festa de Nazaré (DFN), Albano Martins.

Sobrevoos

Por causa da necessidade de evitar aglomeração de pessoas na pandemia, a Esquadrilha da Fumaça realizará passagens aéreas sobre a Região Metropolitana de Belém, sem as tradicionais acrobacias que ocorrem em apresentações pelo país. A programação oficial da Esquadrilha começará neste sábado (9), a partir das 16h. As aeronaves sairão da Base Aérea de Belém e farão sobrevoos pela cidade, tendo como ponto principal a Basílica Santuário de Nossa Senhora de Nazaré. O destaque será para uma mensagem especial que a Esquadrilha escreverá sobre a igreja e que poderá ser vista de vários pontos da capital.

Já no domingo (10), a partir das 7h30, estão programadas outras passagens das aeronaves em alguns pontos como a Igreja da Sé, o Complexo do Ver-o-Peso e a Estação das Docas, entre outros. Os horários das passagens da Esquadrilha da Fumaça foram escolhidos para marcar o início da Trasladação e do Círio que, como no ano de 2020, novamente não acontecerão devido à pandemia.

80 anos

As homenagens da Esquadrilha da Fumaça no Círio 2021 fazem parte das comemorações dos 80 anos do Comando Aéreo Norte – I Comar, a ser celebrado no dia 25 deste mês. “Esta é a primeira vez que a FAB prestará uma homenagem dessa magnitude, por ocasião do Círio de Nossa Senhora de Nazaré. Em nome de todo os militares da Guarnição de Aeronáutica de Belém, agradeço a confiança e fé depositadas na Força Aérea Brasileira durante as missões que sempre levaram cidadania, desenvolvimento, integração e esperança ao povo da região amazônica ao longo destas décadas”, declarou o comandante do Comando Aéreo Norte, major-brigadeiro Medeiros.

A Esquadrilha da Fumaça é composta por por 14 pilotos. Por mais de 30 anos operou com a aeronave T-27 Tucano, projetada e fabricada pela Empresa Brasileira de Aeronáutica (Embraer) e desde 2015 realiza as demonstrações aéreas com o caça A-29 Super Tucano, fabricado pela mesma empresa. Com mais de 3.900 demonstrações realizadas no Brasil e no exterior, a Fumaça é a responsável pela divulgação da FAB em território nacional e internacional. Sua sede se localiza na Academia da Força Aérea (AFA), na Cidade de Pirassununga/SP.