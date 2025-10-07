Capa Jornal Amazônia
Em clima de fé, fiéis se revezam em 48 horas de adoração pelo Círio 2025

Este ano, 72 casais foram convidados para atuar no acolhimento e na organização da adoração

Dilson Pimentel
fonte

Cerca de 200 paróquias, pastorais, comunidades e escolas católicas iniciam, nesta quarta-feira (8), um revezamento para a Adoração ao Santíssimo Sacramento da Eucaristia (Foto: Rosana Pinto/ Ascom DFN)

Cerca de 200 paróquias, pastorais, comunidades e escolas católicas iniciam, na quarta-feira (8), um revezamento para a Adoração ao Santíssimo Sacramento da Eucaristia. Este ano, 72 casais foram convidados pelo casal coordenador escolhido pela Diretoria da Festa, Alberto e Liana Carneiro, para atuar no acolhimento e na organização da adoração. A Diretoria da Festa de Nazaré (DFN) emitiu um documento de constituição de uma Comissão Especial, exclusiva para a organização da Vigília de Adoração ao Santíssimo Sacramento durante 48 horas, em intercessão pelo Círio 2025.

A programação, realizada pela primeira vez em 2001 pela DFN, é um dos principais momentos de preparação espiritual para o Círio. No primeiro ano, a vigília teve 24 horas de duração e, a partir do ano seguinte, passou a acontecer ao longo de 48 horas, informou, ainda, a Ascom da DFN. A edição deste ano inicia no dia 8 de outubro, às 7 horas, com missa presidida por Dom Paulo, na capela Bom Pastor, no Centro Social de Nazaré. Os turnos 1 e 2 terão duração de quatro horas cada. A programação segue de forma ininterrupta até o dia 10 de outubro, às 6h30, quando será celebrada a missa de encerramento presidida pelo padre Francisco Assis, presidente da DFN e reitor da Basílica Santuário.

Missão de amor e louvor

Alberto e Liana Carneiro são casados há 45 anos, têm três filhos, seis netos e pertencem à Paróquia Santo Antônio de Lisboa. “Atuamos na Pastoral Familiar e, na Arquidiocese, na coordenação dos casos especiais. Além disso, somos coordenadores do núcleo Cáritas da Paróquia Santo Antônio de Lisboa. Recebemos o convite com grande alegria - o ‘sim’ foi imediato, pois ser escolhido para esta missão é uma intercessão de Nossa Senhora, uma missão de amor e louvor”, contou Alberto Carneiro.

A Vigília de Adoração foi realizada pela primeira vez em 2001, coordenada pelo casal Ubirajara e Maria Helena Salgado, com a participação dos casais José de Ribamar e Celízia Gonçalves, Heleno e Suely Teixeira. A primeira edição teve duração de 24 horas, com abertura às 13h30 do dia 11 de outubro pelo então Arcebispo de Belém, Dom Vicente Zico, e término no dia 12. A partir de 2002, a Vigília passou a ter 48 horas de Adoração, encerrando-se antes da saída do Traslado para Ananindeua.

.
