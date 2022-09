Diretoria da Festa de Nazaré garante que arraial será aberto nesta sexta-feira (29)

O Arraial de Nazaré será aberto nesta sexta-feira (30), conforme informou a Diretoria da Festa de Nazaré (DFN). Após dois anos sem as atrações, devido a pandemia da covid-19, a novidade estará disponível ao público a partir das 19h. Porém, às 14h desta quinta-feira (29), o Corpo de Bombeiros Militar do Pará não havia finalizado a inspeção que garante a segurança do local e nem havia dado aval positivo para o funcionamento.

VEJA MAIS

Serão 18 brinquedos no leque de opções do parque. Entre as novidade desse ano, estão: Chapéu Mexicano, com mais de 12 metros de altura, Fly Zone e Music Express.

Matéria em atualização. Acompanhe para mais informações.