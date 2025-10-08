Cosanpa mantém tradição e doa 45 mil copos de água aos romeiros do Círio 2025

A Companhia de Saneamento do Pará (Cosanpa) vai distribuir 45 mil copos de água durante o Círio de Nazaré 2025, em mais uma ação que reforça o compromisso do governo do Pará com o bem-estar e a saúde dos romeiros. Desde 2019, a Companhia já produziu e doou 145 mil copos de Água Bolonha, garantindo acesso à água potável e de qualidade aos romeiros.

A produção começou no início de setembro, na Estação de Tratamento Bolonha, em Belém, onde é feita a purificação e o envase da Água Bolonha. Para atender à meta deste ano, foi necessário um planejamento detalhado e o esforço conjunto das equipes envolvidas. No total, foram 938 caixas preparadas para a doação.

A operação é coordenada pela Diretoria de Gestão de Logística, que organiza o transporte e a distribuição da água aos pontos de apoio da Cosanpa durante o Círio. As doações serão realizadas na Romaria Rodoviária, na sexta-feira (10), e na procissão principal, no domingo (12). Parte dos volumes também será destinada à Cruz Vermelha, Arquidiocese da Paróquia de Santa Cruz, prefeitura de Belém e órgãos do governo do Estado, que atuam na assistência aos romeiros.

O compromisso da Companhia com o Círio já se tornou uma tradição. Desde 2019, os colaboradores da Cosanpa participam diretamente da ação, não apenas na produção, mas também na entrega da água aos romeiros durante as procissões.

“Essa é uma tradição que muito nos orgulha. Desde 2019, nossos servidores participam ativamente da ação, não apenas produzindo, mas também entregando a água aos romeiros. É um gesto que une fé, solidariedade e o compromisso do governo do Pará com o bem-estar da população”, destacou Cel. Dilson Júnior, presidente da Cosanpa.

Qualidade e controle

A água destinada ao Círio passa por um rigoroso controle de qualidade. O processo começa com a análise realizada diariamente na Estação de Tratamento de Água, onde são verificados todos os parâmetros físico-químicos e microbiológicos. Somente após a confirmação da conformidade é iniciado o envasamento, que ocorre em cinco etapas: higienização, distribuição, selagem, lacre e marcação da data de validade.

Segundo o engenheiro sanitarista e ambiental Arthur Arrais, que gerencia o Setor de Controle e Qualidade da Cosanpa, amostras são enviadas ao Laboratório Central para novas análises antes da liberação do produto.

“Após o término do envase, consolidamos o laudo das amostras e, ao confirmar a conformidade integral, liberamos o lote para doação e atendimento às demandas da Companhia e de outros órgãos públicos”, explicou o engenheiro.

Durante todo o ano, a produção da Água Bolonha é utilizada em ações solidárias, hospitais, eventos e órgãos do governo do Estado. No período do Círio, no entanto, o trabalho ganha um significado especial para os colaboradores que participam dessa corrente de fé e serviço.

“Eu sou devoto de Nossa Senhora de Nazaré e para mim é muito satisfatório, é muito gratificante fazer parte desse processo sabendo que várias pessoas, muitas pessoas vão tomar dessa água que eu ajudei a produzir”, destacou Márcio Queiroz, funcionário da Cosanpa responsável pelo envasamento.

Pontos de doação da Água Bolonha:

Sexta-feira (10)

Romaria Rodoviária – Av. Magalhães Barata, esquina com Av. José Bonifácio

Domingo (12)

Círio de Nazaré – Rua Gaspar Viana, esquina com Av. Presidente Vargas