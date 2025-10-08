Capa Jornal Amazônia
Milhares de fiéis participam do Traslado dos Carros, primeira romaria oficial do Círio 2025

Segundo a Diretoria da Festa de Nazaré (DFN), cerca de 30 mil pessoas acompanham o cortejo neste ano

O Liberal
fonte

Milhares de fiéis participam do Traslado dos Carros, primeira romaria oficial do Círio 2025. (Cristino Martins | O Liberal)

A romaria do Traslado dos Carros, primeira procissão oficial do Círio de Nazaré 2025, ocorre na noite desta quarta-feira (8) em Belém. A saída se deu às 20h, com concentração em frente à Basílica Santuário de Nazaré, reunindo milhares de fiéis que acompanham a Imagem Peregrina no carro berlinda, ornamentado por Djan Slaviero.

image Traslado dos Carros. (Cristino Martins | O Liberal)

O percurso de cerca de 5 km segue pela avenida Nazaré, travessa 14 de Março, travessa Antônio Barreto, avenida Visconde de Souza Franco (Doca) e rua Marechal Hermes, até o estacionamento do Porto Futuro, onde está prevista a chegada após aproximadamente duas horas de caminhada.

Em sua 4ª edição, o Traslado dos Carros se consolida como uma das mais queridas romarias do Círio, atraindo famílias inteiras, crianças e promesseiros que caminham em clima de fé e devoção. Segundo a Diretoria da Festa de Nazaré (DFN), cerca de 30 mil pessoas acompanham o cortejo neste ano.

image Em sua 4ª edição, o Traslado dos Carros se consolida como uma das mais queridas romarias do Círio. (Cristino Martins | O Liberal)

“É a nossa primeira grande processão. Das 14 é a primeira, um ano de preparação, de cuidado com os carros. Tivemos um cuidado especial com todos os carros, todos os carros foram revisionados, estão totalmente preparados para suportar essas crianças que vão em cima, os romeiros que vão acompanhando. E como se trata num percurso praticamente pequeno e o clima é muito bom, isso se torna uma das mais especiais e mais procuradas”, disse Mário Tuma, da DFN.

image O trajeto do Traslado dos Carros tem cerca de 5 quilômetros e deve ser feito em aproximadamente duas horas. (Cristino Martins | O Liberal)

“Muitos anos atrás, era apenas um traslado de carros para a CDP, para guardar os carros. E a coisa foi crescendo, os romeiros foram aumentando, a quantidade de fiéis também, e praticamente três anos atrás, o arcebispo declarou uma procissão, pela quantidade de pessoas que frequentam. As pessoas que frequentam esta romaria são pessoas que não têm condições de ir na Trasladação. São crianças, bebês de colo que vão, que a gente tem maior cuidado, que nós damos uma estrutura muito grande, nós temos um amparo da saúde, várias ambulâncias para qualquer tipo de eventualidade. Então, é uma romaria muito tranquila, muito segura. De 30 a 50 mil pessoas, mas pelo fato, entendam bem, não é que tenha 30 mil pessoas aqui, é que no percurso ao longo, as pessoas vão enchendo cada vez mais e você quando chegar na doca, você vê a quantidade total”, completou Mário Tuma.

image Traslado dos Carros. (Cristino Martins | O Liberal)
Palavras-chave

círio 2025

círio de nazaré

traslado dos carros
