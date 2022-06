Círio Solidário oferta serviços a moradores de Icoaraci, Outeiro, Tapanã e Pratinha

Neste sábado (4) acontece a sexta edição do Círio Solidário, com serviços aos moradores de Icoaraci, Outeiro, Tapanã e Pratinha, que compõem a região episcopal de São João Batista. O evento ocorre das 8h às 12h e a expectativa é realizar 1.500 atendimentos. A Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré estará na paróquia, para a missa de encerramento que acontece às 12h30.

A população que participar do evento poderá aproveitar os serviços de aferição de pressão arterial, glicemia, temperatura e pulso. Também receberá orientação sobre primeiros socorros: queimaduras, engasgo, intoxicação, fratura, convulsão, hemorragia (usando simulação realística); além de orientação sobre temas da saúde da mulher, atendimentos com gastro, fisioterapia, massoterapia, clínica geral, clínica médica, dermatologia, ginecologia, pediatria, psicologia, escovódromo (com doação de kits de higiene), enfermagem.

Os serviços de cidadania, como a emissão de documentos: RG, CPF, certidão de nascimento e óbito, acompanhamento jurídico, Cad Único e alistamento militar, também serão ofertados, além de brincadeiras e dinâmicas infantis para as crianças e adolescentes.

Quem desejar saber mais sobre a saúde, os profissionais farão orientação e aplicarão vacinas e testes rápidos de HIV, hepatites b e c, sífilis; regulação para consultas e exames especializados. A Diretoria da Festa de Nazaré (DFN) também está arrecadando cestas básicas, que serão entregues à paróquia posteriormente. O valor de cada cesta é de R$ 60, e, quem quiser, pode ajudar por meio do pix doe@ciriodenazare.com.br.

Em 2020 e 2021 a DFN arrecadou 400 mil reais em doações. Mais de 8.000 cestas básicas foram entregues para 50 instituições. A última edição do Círio Solidário e primeira do ano, realizada no dia 19 de março, aos moradores do bairro Icuí-Guajará, doou 400 cestas básicas, 600 livros e 300 sopas a diversas comunidades do bairro. Foram mais de 400 voluntários participando da ação, que realizaram 1.400 atendimentos, desses, 470 foram de emissão de documentos e 503 atendimentos médicos.

Próximas datas e locais do Círio Solidário

27/08 – Região Santa Cruz

05/11 – Região Coração Eucarístico (Paróquia Nossa Senhora do Bom Remédio)

Serviço:

Círio Solidário

Data: 04/06/2022

Local: Paróquia São Francisco de Assis, localizada na R. Pres. Castelo Branco, Tapanã II, em Icoaraci.

Horário: 8 às 12h

Formas de doação: Chave Pix: doe@ciriodenazare.com.br

Valor: R$ 60,00 (Sessenta reais), que equivale a uma cesta básica com 15 itens.

Dados Bancários: Santuário Mariano Arquidiocesano – Basílica Santuário de Nossa Senhora de Nazaré do Desterro.

CNPJ: 24.665.867/0001-24

Banco: 756 – Sicoob Transamazônica

Agência: 4609-4

Sicoob – Conta: 21.759-0