Círio 2025: missa campal é iniciada na Praça Santuário após a grande procissão

A tradicional celebração eucarística do Círio de Nazaré 2025 teve início por volta das 12h10 deste domingo (12/10), logo após a chegada da Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré à Praça Santuário, em Belém. A missa campal é presidida por Dom Paulo Andreolli, bispo auxiliar da Arquidiocese de Belém, marcando o encerramento da grande procissão.

A Imagem Peregrina chegou à Basílica Santuário por volta das 11h54, após mais de quatro horas de caminhada e manifestações de fé pelas ruas da capital paraense. A romaria teve início às 7h29, com alguns minutos de atraso, partindo da Catedral da Sé, onde a imagem foi colocada na berlinda.

Com um trajeto de 3,6 km, a procissão principal é considerada o momento mais simbólico e emocionante das festividades em homenagem à padroeira da Amazônia. Milhares de fiéis acompanharam a romaria, muitos deles pagando promessas e expressando sua devoção ao longo do percurso.

Estima-se que entre 2,5 a 3 milhões de pessoas participaram da procissão neste domingo.

