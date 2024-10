Círio 2024: Imagem Peregrina visita o Ver-o-Peso nesta quinta-feira

Às vésperar do Círio, a Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré visita o Complexo do Ver-o-Peso na manhã desta quinta-feira (10/10). Essa é a 11ª edição desse momento de maior aproximação com os permissionários que trabalham no local. Com concentração na Praça do Relógio desde 6h, a programação começa com missa às margens da Baía do Guajará e segue caminhada por todos os setores do complexo.

Dom Paulo Andreolli, bispo auxiliar de Belém, foi o escolhido para celebrar a missa e comentou o quanto esse encontro é especial para os trabalhadores. "A Imagem Peregrina está visitando as pessoas lá onde elas trabalham. Abençoando essas pessoas onde elas passam muito tempo da vida e onde elas encontram seu sustento", destaca.

Uma visita que conta com organização e apoio da Arquidiocese de Belém, do Movimento de Cursilho de Cristandade - GED/Belém, do Instituto Ver-o-Peso e das Associações e Comissões do Complexo do Ver-o-Peso. Não é uma programação oficial da Diretoria da Festa de Nazaré (DFN), mas já se tornou bastante tradicional na semana da grande procissão do 2º domingo de outubro.

Honra entre os trabalhadores

Com 47 anos de Ver-o-Peso, Fernando Souza, presidente do Sindicato dos Peixeiros de Belém, comenta que essa visita é uma vitória e uma honra muito grande. "Ela vem derramar bênçãos sobre nós e sobre o nosso trabalho. Só temos a agradecer à nossa Senhora por mais um ano de vitórias", relata.

Mário Lima, presidente do Instituto Ver-o-Peso, reforça a grandiosidade do complexo. "Pela 11ª vez a gente faz essa grande peregrinação, pedindo a bênção de Nossa Senhora para um local tão importante de consumo e de venda onde estão cerca de 5 mil trabalhadores".