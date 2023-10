Círio 2023: TRT-8 lança campanha para combater o trabalho infantil

Inicia nesta quinta-feira (5) a 9ª campanha do Círio da Justiça do Trabalho da 8ª Região (TRT-8) para combater o trabalho infantil. A ação ocorre por meio da Comissão de Combate ao Trabalho Infantil e Estímulo à Aprendizagem e também conta com apoio da Arquidiocese de Belém e a Diretoria da Festa de Nazaré. Durante a campanha, são realizadas diversas atividades em escolas parceiras, como a criação de hortas nessas unidades.

Neste ano, o tema da campanha do Círio 2023 do TRT-8 é “Maria, que o sinal de esperança que anuncias seja de vida plena e de paz a crianças e adolescentes”. Com essas diretrizes, a ideia da Comissão, padrinhos e madrinhas e voluntários é mobilizar a sociedade para contribuir com as ações que vêm sendo desenvolvidas pelos órgãos para combate ao trabalho infantil. A juíza do Trabalho Vanilza Malcher, uma das coordenadoras da campanha, explica como foi o início das atividades nas escolas de Belém e Ananindeua. “Na quinta-feira, nós já teremos escolas que irão realizar o Círio Estudantil nos bairros da Condor, Jurunas e em outros bairros de Belém e Ananindeua”.

Maria Zuíla Dutra, desembargadora e corregedora do TRT-8, que também coordena a Campanha, destaca a importância da iniciativa. “Toda a permanente luta tem por objetivo contribuir, não somente para reduzir, mas para erradicar o trabalho infantil, pois temos consciência de que nenhuma sociedade evolui explorando a força de trabalho de crianças e adolescentes”, declara.

O Presidente do TRT-8, desembargador Marcus Augusto Losada, irá participar da programação na sexta-feira e no sábado. Ele ressalta a importância da Campanha do Círio 2023. “A festa do Círio é do povo brasileiro e em especial do povo que mora no Pará. Seria impossível que o Tribunal do Trabalho não participasse com o trabalho realizado pela Comissão de Combate ao Trabalho Infantil e Estímulo à Aprendizagem. Todas as parcerias firmadas pela comissão são importantes para viabilizar o nome da instituição e consigui oferecer mais informações para minimizar a questão do trabalho infantil”, afirma.

Programação

Tudo irá começar na sexta-feira (06), durante procissão rodoviária, da Basílica Santuário até a cidade de Ananindeua. “Todas as escolas envolvidas de Belém e Ananindeua estarão na rua. Em Belém são 31 escolas que irão participar. Todos os alunos vão estar vestindo a camisa da campanha no Círio e segurando o Catavento, símbolo mundial do combate ao trabalho infantil”, explica Vanilza Malcher.

Após um convite, a Comissão de Combate ao Trabalho Infantil também irá participar da programação do Auto do Círio. “Nós vamos ter um pelotão que irá homenagear diversos movimentos sociais, o super catavento estará lá com a bandeira do Brasil sem trabalho infantil”, detalha Vanilza Malcher.

O grande dia da Campanha será sábado (7), com o pelotão formado pelos apoiadores da campanha que estarão concentrados em frente à sede do Clube do Remo, a partir das 16h30. Um dos elementos que será divulgado na campanha é o Catavento colorido de cinco pontas, que também é o item muito utilizado por crianças na festa mariana. “Como gesto concreto iremos fomentar a prática da solidariedade, estimular o consumo consciente e promoção de ações que visam combater a fome e a insegurança alimentar”, pontua Vanilza Malcher.

Próximas ações

No domingo (8), o TRT-8 fará a distribuição de ventarolas. Já no dia 14 de outubro, às 8 horas participa da Romaria da Acessibilidade, e às 16h, da Romaria da Juventude. No próximo dia 15 (domingo), às 8h, os membros participam do Círio das Crianças.

Leide Daiana dos Santos é madrinha cidadã e voluntária da Campanha do Círio há nove anos. Ela e o marido, Fábio, têm mais de 30 e 40 afilhados no bairro da Guanabara. “É gratificante pois temos esse trabalho junto com a comunidade, com as escolas. Nós fazemos toda uma preparação de evangelização com os jovens. Eles participam da campanha do Círio do TRT-8, desde as oficinas promovidas até a entrega do produto final. Conhecem toda a história da campanha do Círio do TRT-8 e participam ativamente”. A Campanha do TRT-8 pretende distribuir em mais de 100 escolas de Belém e Ananindeua os kits de hortaliças para plantação de hortas.