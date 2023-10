Círio 2023: Romaria da Acessibilidade une inclusão e fé nas ruas de Belém

A primeira Romaria da Acessibilidade saiu da Basílica de Nossa Senhora de Nazaré por volta de 8h10, na manhã deste sábado (21). A procissão conta com audiodescrição, tradução em Língua brasileira de sinais (Libras) e com música e narrações do percurso em volume de som reduzido. Pessoas com deficiência (PCDs) e seus familiares se reuniram para louvar à Virgem de Nazaré.

Antônio Salame, diretor coordenador do Círio de Nazaré, explica que a Diretoria da Festa de Nazaré (DFN) recebeu solicitação dos grupos ligados à causa das pessoas com deficiência e mobilidade reduzida para a realização desta procissão.

"Foi uma demanda trazida pelos grupos de pessoas com deficiência. Perguntaram para essas pessoas o que elas queriam fazer e ainda não conseguiam. E, na hora, alguém falou: 'gostaríamos de participar do Círio de Nazaré '. Aí houve uma emoção muito grande e pensamos em um percurso curto, sombreado, para que as pessoas pudessem participar com apoio em todo o percurso", explica.

Elza Monteiro, 51 anos, assistente social, participou com oito membros da família Costa Monteiro na romaria. Entre elas, pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e transtorno de déficit de atenção e hiperatividade (TDAH).

Para Elza, o Círio só se tornou possível agora, por isso saíram de Igarapé-Miri para Belém. "Nós temos autista e TDAH na família e, devido ao barulho e espaço, não podíamos vivenciar o Círio. Nós fizemos as camisas e eu costurei o coração com o símbolo TEA para a romaria. É um momento muito importante para ser visto a importância da inclusão e da garantia dos direitos, por isso estamos aqui", explica.