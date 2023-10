Círio 2023: Feira do Miriti de Abaetetuba chega à capital paraense misturando arte e fé

As mãos têm várias faces no Círio de Nossa Senhora de Nazaré. Sejam as dos romeiros na corda, dos guardas da santa no apoio das romarias, dos espectadores em oração e, em especial, as mãos dos artesãos. Por meio delas, os produtores fabricam brinquedos e outros artigos, todos a partir da palmeira miriti. Um dos símbolos da festa nazarena.

E neste Círio 2023, as peças podem ser conferidas até sábado (7), na Praça Dom Pedro II, no bairro da Cidade Velha, no centro histórico de Belém, durante a Feira de Artesanato de Miriti. A programação é realizada pela Prefeitura Municipal de Abaetetuba, sede principal desse artesanato produzido no Pará. O slogan do evento este ano é “Abaeté na Fé”.

Essa arte entrelaça fé, tradição, cultura e devoção. O artesanato acompanha o povo paraense e turistas nas ruas da capital paraense. Como é fácil ver romeiros, em agradecimento, ofertando um ítem no carro das promessas; os brinquedos das crianças em praças ou como nas lembranças de mais um círio.

Amazônidas

A habilidade dos artesãos de miriti contam muito sobre os saberes e fazeres da Amazônia. A região é contada por meio do artesanato enfocando animais, a flora da região, povos indígenas, habitações ribeirinhas, brinquedos, meios de transporte (sobretudo, barcos), imagens de Nossa Senhora de Nazaré e outros temas da região.

A Feira de Artesanato de Miriti 2023 conta com 38 estandes de expositores vindos de Abaetetuba para comercializar a produção que abrange cerca de 60 artesãos, distribuídos em uma tenda de 500 metros quadrados. Essa tenda está instalada nas imediações da Catedral Metropolitana de Belém, ponto de partida da procissão do Círio.

Cultura do miriti

O artesão Raimundo Peixoto completa 50 anos de atuação nas festas da Quadra Nazarena em 2023. “Eu estou bastante empolgado, eu tenho fé que vou vender tudo. Estou aí com umas 500 e poucas peças”, declara o mestre artesão.

Já a artesã Dorielma Cardoso considera que os anos de participação na Quadra Nazarena não reduzem a empolgação para participar da feira deste ano e também trazem o desafio de inovar constantemente. “A gente está com uma expectativa boa, trabalhando dia e noite. A cada ano que passa a gente procura levar coisas diferentes, este ano a gente vai levar muito a parte religiosa: berlinda, oratório, pagadores de promessa, os romeiros”, conta Dorielma, com 45 anos de experiência na festividade.

Para a Prefeitura de Abaetetuba, o evento faz parte de um processo contínuo de valorização e apoio à arte local. “A feira visa fortalecer a parceria com os artesãos, no sentido de valorizar a cultura do miriti, estreitando laços e estabelecendo um bom diálogo para que possamos prestar mais apoio para sua atividade”, declara o diretor da Fundação Cultural Abaetetubense, Murilson Monteiro.

Este ano, além da tradicional venda do artesanato de miriti, a feira também contará com apresentações musicais de artistas abaetetubenses, reforçando a ligação entre a Capital Mundial do Brinquedo de Miriti e a Festa Nazarena.

Serviço:

Feira do Miriti no Círio 2023 - Abaeté na Fé

Data: 04 a 07 de outubro

Horário: 8h às 22h

Local: Praça Dom Pedro II, Cidade Velha - Belém