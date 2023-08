Círio 2023: cadastramento da gratuidade para as arquibancadas começa nesta sexta

O cadastramento do público com direito a gratuidade para os ingressos das arquibancadas do Círio 2023 começa a ser realizado a partir desta sexta-feira (25), por meio do site Lojinha do Círio. A gratuitidade é voltada a idosos — a partir de 60 anos — e portadores de necessidades especiais. No total, serão disponibilizados 900 ingressos gratuitos, sendo 300 para o Círio, que neste ano acontecerá no dia 8 de outubro, e 600 para a Trasladação, no dia 7 de outubro.

A entrega dos ingressos será feita no dia 1º de setembro, das 14h às 19h, na Diretoria da Festa de Nazaré (DFN), localizada no Centro Social de Nazaré, na área do estacionamento da Basílica Santuário. A retirada se dará mediante a comprovação do direito à gratuidade e apresentação de documento com foto. Crianças de até dois anos de idade não pagam e não precisam ser cadastradas no site.

No último dia 10 de agosto, a DFN iniciou a venda dos ingressos das arquibancadas para assistir a passagem da Trasladação e da procissão de domingo do Círio 2023. Serão disponibilizados mais de 5.000 lugares para cada dia. No momento da compra, pode ser escolhido o local entre arquibancada setor A e setor B. Arquibancada A está localizada em frente ao Basa. Já a B está localizada em frente ao Bradesco. Ambos os pontos na avenida Presidente Vargas.

Vendas dos ingressos

Até a última quarta-feira (23), 79,36% dos ingressos já tinham sido vendidos. Isso representa 4.119 vendas, sendo 2.367 do Círio e 1.752 da Trasladação. De acordo com a Diretoria, a previsão para início da montagem das estruturas Presidente Vargas é a partir do dia 21 de setembro. Esse trabalho será feito pela Loc Engenharia, e, até o início de outubro, elas passarão por uma vistoria, que deve ser realizada pelo Corpo de Bombeiros.

Sobre as arquibancadas

As arquibancadas do Círio são de responsabilidade da Diretoria da Festa de Nazaré desde 2012 e a arrecadação com as vendas de ingressos se destina para realizar o pagamento das despesas da festividade, bem como a manutenção das obras sociais mantidas pela Paróquia de Nossa Senhora de Nazaré.

Serviço

Cadastramento da gratuidade de ingressos para as arquibancadas do Círio 2023

Data: a partir de 25 de agosto

Site para cadastramento: www.lojinhadocirio.com.br