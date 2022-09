Círio 2022: bombeiros vistoriam parque de diversões no Arraial de Nazaré

O parque de diversões ITA Center Park, que tradicionalmente é montado durante a quadra nazarena, começou a ser vistoriado pelo Corpo de Bombeiros Militar do Pará, na manhã desta quinta-feira (29). Os 18 brinquedos do Arraial de Nazaré tiveram vários elementos de segurança analisados. Somente com a liberação da corporação, o espaço pode funcionar. O serviço só deve ser concluído à tarde e o laudo pode não sair no mesmo dia.

Matéria em atualização