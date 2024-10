Casal de mulheres motociclistas se emociona com Nossa Senhora de Nazaré na Motorromaria

A Motorromaria do Círio de Nazaré 2024 teve muita emoção para os motociclistas neste sábado (12/10). Uma das pessoas emocionadas era Fátima do Socorro, que seguia na garupa da moto da sua esposa, com a imagem de Nossa Senhora de Nazaré levantada aos céus.

"Obrigado por tudo o que senhora representa para mim. Obrigado mãe! Te amo, mãe! Eu te amo mãe!", falava alto agradecendo à padroreira dos paraenses. Emocionada seguiu com destino ao Colégio Gentil Bittencourt na avenida de Nazaré. "É o amor por Nossa Senhora por tudo o que ela representa para a gente. Obrigado minha mãe, eu te amo!", disse.

Veja mais:

- Motorromaria do Círio de Nazaré 2024 reúne milhares de motociclistas em Belém

- Arrastão do Círio leva cerca de 1.300 foliões às ruas em homenagem a Nossa Senhora de Nazaré

A Motorromaria iniciou pontualmente às 11h57. A romaria começou logo após a chegada da Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré na Escadinha do Cais do Porto, sucedendo o Círio Fluvial.

https://www.oliberal.com/cirio/casal-de-mulheres-motociclistas-se-emociona-com-nossa-senhora-de-nazare-na-motorromaria-1.874210

A Imagem foi recebida por milhares de motociclistas que a acompanharam em procissão até o Colégio Gentil Bittencourt, passando pelas avenidas Presidente Vargas e Nazaré. A Imagem permanecerá no colégio até a noite de hoje (12), quando ocorrerá a Trasladação, dando sequência às celebrações religiosas.