Berlinda com decoração do Círio 2025 segue em exposição até terça-feira (14)

A visitação é aberta ao público até as 22h

Ayla Ferreira*
fonte

A arte floral criada para o Círio deste ano agrega uma composição de flores brancas nobres. (Foto: Carmem Helena / O Liberal)

A Berlinda, caixa de vidro e madeira que transporta a imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré durante o Círio de Nazaré, estará em exposição na Estação Luciano Brambilla até terça-feira (14), ainda com a decoração temática da festividade. A visitação é aberta ao público até as 22h.

A arte floral criada para o Círio deste ano agrega uma composição de flores brancas nobres como orquídeas phalaenopsis, lírios dobrados, hortênsias, rosas, cravos e anastasias. 

Serviço

Exposição da Berlinda

Data: até 14 de outubro
Hora: até 22h
Local: Estação Luciano Brambilla. Vila Olindina, 90 - Nazaré, Belém - PA, 66040-540

*Ayla Ferreira, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Fabiana Batista, coordenadora do Núcleo de Atualidades

