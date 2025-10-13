Berlinda com decoração do Círio 2025 segue em exposição até terça-feira (14)
A visitação é aberta ao público até as 22h
A Berlinda, caixa de vidro e madeira que transporta a imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré durante o Círio de Nazaré, estará em exposição na Estação Luciano Brambilla até terça-feira (14), ainda com a decoração temática da festividade. A visitação é aberta ao público até as 22h.
VEJA MAIS
A arte floral criada para o Círio deste ano agrega uma composição de flores brancas nobres como orquídeas phalaenopsis, lírios dobrados, hortênsias, rosas, cravos e anastasias.
Serviço
Exposição da Berlinda
Data: até 14 de outubro
Hora: até 22h
Local: Estação Luciano Brambilla. Vila Olindina, 90 - Nazaré, Belém - PA, 66040-540
*Ayla Ferreira, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Fabiana Batista, coordenadora do Núcleo de Atualidades
Palavras-chave
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA