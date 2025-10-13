Barca com Remos na Praça Santuário já está recebendo ex-votos

Os ex-votos são demonstrações de fé representadas por peças de cera, com formatos diversos, como casas, veículos, carteiras de trabalho e até mesmo partes do corpo, como cabeça e perna. No Círio de Nazaré, eles representam a gratidão dos devotos por uma bênção alcançada pela intercessão de Nossa Senhora. Nesta segunda-feira (13), a Diretoria da Festa de Nazaré anunciou que a tradicional Barca com Remos já está recebendo ex-votos na Praça Santuário.

VEJA MAIS

De acordo com Rosana Pinto, assessora de comunicação da Diretoria da Festa de Nazaré (DFN), a Barca com Remos ficará disponível para visitação até o encerramento da Quadra Nazarena, no dia 27. “Depois, ela é selecionada pela Basílica. Alguns ex-votos são incinerados, outros são reaproveitados, outros vão para o Museu”, explica.

Serviço

Recebimento de ex-votos na Barca com Remos

Data: até 27 de outubro

Hora: de 6h às 22h

Local: Praça do Santuário de Nazaré, entre Travessa 14 de Março e Avenida Generalíssimo Deodoro.

*Ayla Ferreira, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Fabiana Batista, coordenadora do Núcleo de Atualidades