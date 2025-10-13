Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Círio 2025 chevron right

Barca com Remos na Praça Santuário já está recebendo ex-votos

A barca ficará disponível para visitação até o encerramento da Quadra Nazarena, no dia 27

Ayla Ferreira*
fonte

Barca com Remos. (Foto: Rosana Pinto / Ascom DFN)

Os ex-votos são demonstrações de fé representadas por peças de cera, com formatos diversos, como casas, veículos, carteiras de trabalho e até mesmo partes do corpo, como cabeça e perna. No Círio de Nazaré, eles representam a gratidão dos devotos por uma bênção alcançada pela intercessão de Nossa Senhora. Nesta segunda-feira (13), a Diretoria da Festa de Nazaré anunciou que a tradicional Barca com Remos já está recebendo ex-votos na Praça Santuário.

VEJA MAIS

image Ficou doente depois do Círio? Veja causas, sintomas e cuidados necessários
Após o Círio de Nazaré, médicos alertam para aumento de viroses e doenças causadas por aglomeração, cansaço e alimentação inadequada

image Milagre de Nazaré: promesseira é absolvida após ser acusada durante 5 anos pela morte de padre
A promesseira Daniele Moura contou com detalhes que foi acusada de ter assassinado um padre, que era amigo da família

De acordo com Rosana Pinto, assessora de comunicação da Diretoria da Festa de Nazaré (DFN), a Barca com Remos ficará disponível para visitação até o encerramento da Quadra Nazarena, no dia 27. “Depois, ela é selecionada pela Basílica. Alguns ex-votos são incinerados, outros são reaproveitados, outros vão para o Museu”, explica.

Serviço

Recebimento de ex-votos na Barca com Remos

Data: até 27 de outubro
Hora: de 6h às 22h
Local: Praça do Santuário de Nazaré, entre Travessa 14 de Março e Avenida Generalíssimo Deodoro.

*Ayla Ferreira, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Fabiana Batista, coordenadora do Núcleo de Atualidades

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Círio 2025

Círio 2025
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda