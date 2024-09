Arquibancadas do Círio: entrega de ingressos das gratuidades tem nova data; veja quando será

A entrega das gratuidades das Arquibancadas do Círio - para assistir a Trasladação e a Grande Romaria -, que inicialmente estava marcada para 24 de setembro, mudou para o dia 25 do mesmo mês. A informação foi repassada pela Diretoria de Festa de Nazaré (DFN) nesta quarta-feira (11). As pessoas que têm direito aos ingressos gratuitos devem comparecer das 8h às 15h, na Casa de Plácido, para fazer a retirada. As solicitações para a gratuidade devem ser feitas no site www.lojinhadocirio.com.br e permanecem a partir do dia 17 de setembro.

A entrega será feita mediante a comprovação do direito à gratuidade e apresentação de documento com foto. Crianças de até dois anos de idade não pagam ingressos e não precisam ser cadastradas no site.

E ainda, a DFN explicou que caso a pessoa não possa ir buscar a gratuidade, um representante deve comparecer com o documento da pessoa, mais uma procuração. Ao público com direito à gratuidade, idosos, a partir de 60 anos, e portadores de necessidades especiais, serão disponibilizados 900 ingressos gratuitos, sendo 300 para o Círio e 600 para a Trasladação.

Serviço

Gratuidade para as arquibancadas da avenida Presidente Vargas para a Trasladação e o Círio 2024

Solicitação: a partir de 17 de setembro

Site para solicitar a gratuidade: www.lojinhadocirio.com.br

Entrega das gratuidades: 25 de setembro

Local: Centro Social de Nazaré, área do estacionamento da Basílica, no auditório Dom Vicente Zico.

Hora: das 8h às 15h