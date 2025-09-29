Vem aí 4ª Feira do Livro de Castanhal com cinco dias de cultura, leitura e encontros

De 1º a 5 de outubro, a Praça do Estrela volta a ser palco de um dos eventos culturais mais aguardados da região: a 4ª Feira do Livro de Castanhal. Organizada pela Academia Castanhalense de Letras (ACL), a edição deste ano traz o tema “A Leitura Construindo um Mundo mais Sustentável e Humano”, propondo uma reflexão sobre o poder transformador dos livros e da palavra.

Mais do que uma simples feira, o encontro é um convite à convivência e ao encantamento. Durante cinco dias, o público poderá participar de lançamentos de obras, palestras, rodas de conversa, oficinas e apresentações culturais, numa programação que dialoga com todas as idades. O espaço se consolida como um ponto de encontro entre leitores, escritores, educadores e artistas, unidos pelo mesmo ideal: fortalecer a cultura e a educação.

“A 4ª edição da Feira do Livro de Castanhal já se consolida como um dos maiores eventos literários e culturais do município e da região. Nesta edição, contamos com cerca de 70 estandes, reunindo editoras, livrarias, sebos e instituições, oferecendo ao público uma grande diversidade de títulos, gêneros e propostas literárias”, destaca Zenaira Martins, presidente da ACL.

Entre as novidades, está a antologia que reúne novos escritores, muitos deles estreando oficialmente no cenário literário. “Vamos ter lançamentos de livros de novos autores, com momentos especiais para autógrafos”, ressalta Zenaira, reforçando a importância de abrir espaço para quem está dando seus primeiros passos na literatura.

Com atividades que vão da contação de histórias a debates sobre temas atuais, a feira pretende aproximar crianças, jovens e adultos do universo da leitura, mostrando que os livros continuam sendo pontes para um mundo mais humano e sustentável. A expectativa é receber mais de 60 mil visitantes ao longo dos cinco dias, número que reforça o evento não apenas como um espaço de acesso à leitura, mas também como um movimento cultural, educacional e econômico, capaz de valorizar a cidade e fortalecer toda a cadeia produtiva do livro.