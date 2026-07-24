Nova frota de ônibus de Castanhal começa a operar em 8 de agosto

Os chamados "geladões" já têm data para começar a circular pelas ruas de Castanhal, região nordeste paraense. A nova frota do transporte coletivo urbano entrará em operação no próximo dia 8 de agosto, marcando o início de uma nova fase da mobilidade urbana no município. Os veículos chegaram à cidade na noite da última quarta-feira, vindos de Minas Gerais, estado onde está localizada a sede da empresa vencedora da licitação.

VEJA MAIS

A chegada da frota representa um dos momentos mais aguardados pela população, que durante anos conviveu com um sistema de transporte considerado insuficiente para atender à demanda da cidade. Os novos ônibus chegam equipados com ar-condicionado, monitoramento em tempo real, sistema de pagamento digital e outras tecnologias que prometem tornar as viagens mais confortáveis, seguras e eficientes.

“Estamos entregando à população um transporte público mais digno, confortável e moderno. É um investimento que melhora a qualidade de vida das pessoas e acompanha o crescimento de Castanhal", destacou o prefeito Hélio Leite.

Uma das principais novidades será a mudança na identificação das linhas. Os tradicionais nomes dos bairros darão lugar a uma numeração padronizada, facilitando a organização do sistema e a localização dos itinerários pelos passageiros. Ao todo, oito linhas irão integrar os bairros periféricos ao centro de Castanhal.

A tecnologia será outro diferencial do novo serviço. Por meio do aplicativo ABCOMP, os usuários poderão acompanhar, em tempo real, a localização dos ônibus, consultar horários de chegada, localizar pontos de parada e realizar a compra e a recarga de passagens diretamente pelo celular, seja pelo aplicativo ou via WhatsApp.

Além do conforto proporcionado pelo ar-condicionado, os novos veículos contam com equipamentos que ampliam a segurança e melhoram a experiência dos passageiros durante os deslocamentos.

A implantação do novo Sistema de Transporte Público Urbano ocorrerá de forma gradual, conforme o Plano de Implantação elaborado pela concessionária e acompanhado pela Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte (Semutran). O processo foi dividido em oito fases, distribuídas ao longo de 120 dias, período em que poderão ser realizados ajustes operacionais e reorganizações das linhas para ampliar a cobertura do serviço.

A entrega da frota também seguirá um cronograma. Na primeira etapa serão disponibilizados 10 ônibus. Em seguida, outros cinco veículos serão incorporados ao sistema e, por fim, mais dez ônibus completarão a frota prevista para o início pleno da operação.

O novo sistema também contempla empresas e estudantes. Empresários já podem cadastrar seus colaboradores para utilizar o Vale-Transporte Digital, tornando a gestão do benefício mais prática e segura. Os estudantes também já podem realizar o cadastro para garantir o acesso ao benefício quando o sistema entrar em funcionamento.

Serviço

Cadastro para vale-transporte digital

Empresas de Castanhal já podem cadastrar seus colaboradores para utilizar o vale-transporte digital, garantindo mais praticidade na gestão do benefício e mais comodidade aos trabalhadores.

Os estudantes também já podem realizar o cadastro para assegurar o acesso ao benefício e utilizar o novo Sistema de Transporte Público Urbano quando ele entrar em operação.

Os cadastros e demais serviços do sistema podem ser realizados por meio da ABCOMP – SIME Bilhete Eletrônico, plataforma responsável pela bilhetagem eletrônica do transporte coletivo de Castanhal.

Informações para empresas:

Área Comercial Corporativa – ABCOMP

WhatsApp: (91) 99379-0804