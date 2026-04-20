Nível de igarapé sobe e provoca alagamento na zona rural de Castanhal

Moradores da agrovila Bacuri, na zona rural de Castanhal, nordeste do Pará, enfrentaram momentos de apreensão no último sábado após o nível de um igarapé subir rapidamente e deixar algumas famílias ilhadas. A localidade fica a cerca de 20 quilômetros da área urbana do município.

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Vídeos gravados por moradores e compartilhados nas redes sociais mostram a gravidade da situação. Em um dos trechos da estrada do Bacuri, uma residência aparece quase totalmente encoberta pela água, restando visível apenas parte do telhado.

Apesar do cenário na zona rural, não foram registrados pontos de alagamento na área urbana de Castanhal.

Ainda no sábado, moradores do município também foram surpreendidos com o envio de mensagens de alerta da Defesa Civil diretamente em seus celulares. O aviso orientava a população a evitar áreas de risco e redobrar a atenção diante do período de instabilidade climática.

O formato da mensagem chamou a atenção de muitos moradores, já que foi a primeira vez que receberam esse tipo de alerta direto no celular, causando surpresa e até preocupação. A iniciativa, porém, integra um sistema de prevenção pensado para antecipar riscos e reforçar a segurança da população.

De acordo com a Defesa Civil do município, o nível do igarapé já baixou e a situação foi normalizada nesta segunda-feira, sem registro de ocorrências mais graves.

Previsão do tempo

De acordo com a meteorologia, a previsão para Castanhal indica uma manhã de sol intercalado com nuvens, com pancadas de chuva acompanhadas de trovoadas. À tarde, o cenário se mantém com períodos de sol entre nuvens e alta probabilidade de chuva. Já à noite, o tempo deve ficar predominantemente nublado, com novas pancadas de chuva e trovoadas. A umidade relativa do ar permanece elevada, acima de 75%.