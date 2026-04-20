Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Castanhal chevron right

Nível de igarapé sobe e provoca alagamento na zona rural de Castanhal

Registros de moradores mostram impacto da enchente na agrovila Bacuri

Patrícia Baía
fonte

. A localidade fica a cerca de 20 quilômetros da área urbana de Castanhal (Redes social)

Moradores da agrovila Bacuri, na zona rural de Castanhal, nordeste do Pará, enfrentaram momentos de apreensão no último sábado após o nível de um igarapé subir rapidamente e deixar algumas famílias ilhadas. A localidade fica a cerca de 20 quilômetros da área urbana do município.

VEJA MAIS 

image Em Igarapé-Miri, fortes chuvas provocam alagamentos e transtornos em bairros nos últimos dias
Ruas foram tomadas pela água, causando transtornos à população e dificultando a circulação de moradores em alguns bairros da cidade, conforme registros publicados nas redes sociais

image Inverno amazônico: formação urbana e chuvas intensas explicam alagamentos recorrentes em Belém
A geóloga Aline Meiguins explica que fatores históricos da formação e expansão urbana da capital contribuem para a vulnerabilidade da cidade às inundações no período chuvoso.

Vídeos gravados por moradores e compartilhados nas redes sociais mostram a gravidade da situação. Em um dos trechos da estrada do Bacuri, uma residência aparece quase totalmente encoberta pela água, restando visível apenas parte do telhado.

Apesar do cenário na zona rural, não foram registrados pontos de alagamento na área urbana de Castanhal.

Ainda no sábado, moradores do município também foram surpreendidos com o envio de mensagens de alerta da Defesa Civil diretamente em seus celulares. O aviso orientava a população a evitar áreas de risco e redobrar a atenção diante do período de instabilidade climática.

O formato da mensagem chamou a atenção de muitos moradores, já que foi a primeira vez que receberam esse tipo de alerta direto no celular, causando surpresa e até preocupação. A iniciativa, porém, integra um sistema de prevenção pensado para antecipar riscos e reforçar a segurança da população.

De acordo com a Defesa Civil do município, o nível do igarapé já baixou e a situação foi normalizada nesta segunda-feira, sem registro de ocorrências mais graves.

Previsão do tempo

De acordo com a meteorologia, a previsão para Castanhal indica uma manhã de sol intercalado com nuvens, com pancadas de chuva acompanhadas de trovoadas. À tarde, o cenário se mantém com períodos de sol entre nuvens e alta probabilidade de chuva. Já à noite, o tempo deve ficar predominantemente nublado, com novas pancadas de chuva e trovoadas. A umidade relativa do ar permanece elevada, acima de 75%.

 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

para

castanhal

Castanhal
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda