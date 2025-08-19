Empreendedorismo feminino floresce em loja colaborativa no centro de Castanhal

No coração de Castanhal, entre o movimento da Ceasa e a energia do Shopping Popular, um novo espaço surge para dar visibilidade ao talento de mulheres empreendedoras. A iniciativa é da fotógrafa Ivone Pimentel, que decidiu unir artesãs da gastronomia, crocheteiras, vendedoras de mel, agricultoras, costureiras e proprietárias de pequenos brechós em um projeto de loja colaborativa.

O espaço, que funcionará no centro da cidade, será vitrine para produtos e histórias, permitindo que cada empreendedora exponha seu trabalho e amplie suas oportunidades. De acordo com Ivone, a ideia também é aproveitar o local para realizar exposições ocasionais, aproximando a arte e a produção local do público.

A inspiração veio das lentes da própria fotógrafa. Ao retratar mulheres trabalhadoras das feiras, Ivone passou a conhecer suas histórias e percebeu que muitas tinham potencial para empreender, mas precisavam de espaço e visibilidade. “São talentos e histórias que precisam ser conhecidos, e nada melhor do que em um espaço colaborativo”, afirma.

Este momento é particularmente especial para a criadora do projeto. Após um longo período de luto pela morte do esposo, o também fotógrafo Ney Marcondes, Ivone retoma não apenas o trabalho com a loja, mas também o prazer de fotografar. É um recomeço que carrega saudade, mas também esperança e vontade de transformar vidas.

“Lavarei o meu fundo de estúdio para fotografar lugares ali mesmo, que por sinal acho bem bonito, só é deixado de lado pelo poder público”, diz.

A ideia inclui um bazar fixo na loja colaborativa. “Coloquei para as meninas que seria uma possibilidade de pessoas que trabalham ou transitam naquela área terem acesso a peças boas de fato”, explica Ivone, lembrando ainda de um princípio que carrega desde cedo. “Desde a minha adolescência sempre acreditei na sustentabilidade, apesar de naquela época nem existir este nome.”

Mais do que um ponto comercial, a loja pretende ser um símbolo de protagonismo feminino, onde cada conquista individual fortalece o grupo. Para Ivone, quando mulheres se unem, o resultado é uma rede de apoio capaz de transformar vidas.