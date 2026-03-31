28ª Feira do Peixe Vivo de Castanhal garante pescado acessível à população

A tradicional Feira do Peixe Vivo de Castanhal chega à sua 28ª edição nos dias 1º, 2 e 3 de abril, reunindo produtores da região e oferecendo pescado fresco a preço acessível para a população. Realizada anualmente, a feira já faz parte do calendário do município e se destaca por aproximar quem produz de quem consome, além de movimentar a economia local e gerar renda para famílias que vivem da piscicultura.

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A iniciativa da prefeitura de Castanhal, realizada por meio da Secretaria Municipal de Agricultura, tem como objetivo fortalecer a piscicultura no município, além de garantir à população o acesso a pescado fresco, de qualidade e com preço acessível.

A feira se consolida como uma importante ação de incentivo à economia local, aproximando produtores e consumidores e gerando renda para famílias que vivem da atividade rural. Segundo o secretário municipal de Agricultura, Francisco Carlos, a iniciativa representa um elo direto entre quem produz e quem consome.

“A Feira do Peixe Vivo valoriza o produtor rural, fortalece a economia do município e assegura alimento fresco na mesa da população. É uma ação que gera oportunidades e movimenta a cadeia produtiva local”, destacou o secretário.

Durante os três dias de programação, o público poderá adquirir o quilo do peixe pelo valor de R$ 20,00. Serão comercializadas três espécies bastante procuradas: tambaqui, tilápia e panga. Ao todo, sete produtores da região participam desta edição, reforçando o compromisso com a valorização da produção local.

Para facilitar o acesso dos moradores, a feira contará com quatro pontos de venda distribuídos pela cidade: Praça de São Francisco (BR-316), bairro Jaderlândia, distrito de Apeú e agrovila Nazaré. Além do pescado, também estarão disponíveis outros produtos típicos e bastante consumidos neste período, como camarão, caranguejo e ostras.

A abertura oficial será no dia 1º de abril, às 8h30, na Praça de São Francisco, localizada às margens da BR-316.